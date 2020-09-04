В Пулковском парке вырубили деревья. Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома строит там спорткомплекс
В Пулковском парке начали рубить деревья из-за строительства спортивного комплекса, которое на этом месте ведет ООО «Межрегионгаз Технологии» по заказу Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома. Об этом 4 сентября сообщают активисты движения «Красивый Петербург». Местные жители требуют отменить планы по застройке парка.
Строительство объекта ведется на территории по адресу: Московское шоссе, участок 1, северо-западнее дома № 5. На земельном наделе площадью 8 730 кв. м инвестор — Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома — к декабрю 2023 года должен возвести детский спортивный комплекс с гимнастическим залом. Общая площадь двухэтажного здания составит 1600 кв. м.
В июле на территории Пулковского парка появился строительный забор, на участке оказалось несколько десятков деревьев. В конце августа было выдано разрешение на строительство, после чего началась ликвидация растительности.
Помимо спортивного комплекса, на участках Пулковского парка могут появиться еще два объекта. В стратегии развития территории Московского района в этом месте предусмотрено строительство нового здания ЗАГС с площадью помещений 587 кв. м. Итоги конкурса на проектирование еще не подведены.
По соседству с ним планируется создание этно-ремесленного парка, который будет включать в себя студии декоративно-прикладного творчества, посвященные ручному и ремесленному труду, а также мастерские, оснащенные необходимым оборудованием и инфраструктурой. Объект должен войти в сеть тематических развлекательных парков, создание которой планируется до 2026 года. Проект разработан комитетом по инвестициям совместно с ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» — российским филиалом международной консалтинговой компании американского происхождения — McKinsey&Company.
Местные жители требуют отменить решение о строительстве спорткомплекса и остальных объектов на территории Пулковского парка. Под петицией на портале change.org подписались больше 2 тысяч человек, летом петербуржцы направили на имя губернатора Александра Беглова коллективную жалобу, под которой собрали более тысячи подписей. Петербуржцы обращают внимание на то, что Пулковский парк — единственная зеленая зона между станциями метро «Московская» и «Звездная» и за последние годы его территория уже была уменьшена за счет капитального строительства. У юго-западной границы парка сейчас расположен физкультурно-оздоровительный комплекс Газпрома и корпуса ЖК Viva группы «ЛСР».