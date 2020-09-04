В Пулковском парке начали рубить деревья из-за строительства спортивного комплекса, которое на этом месте ведет ООО «Межрегионгаз Технологии» по заказу Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома. Об этом 4 сентября сообщают активисты движения «Красивый Петербург». Местные жители требуют отменить планы по застройке парка.

Строительство объекта ведется на территории по адресу: Московское шоссе, участок 1, северо-западнее дома № 5. На земельном наделе площадью 8 730 кв. м инвестор — Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома — к декабрю 2023 года должен возвести детский спортивный комплекс с гимнастическим залом. Общая площадь двухэтажного здания составит 1600 кв. м.



В июле на территории Пулковского парка появился строительный забор, на участке оказалось несколько десятков деревьев. В конце августа было выдано разрешение на строительство, после чего началась ликвидация растительности.

Фото: предоставлено «Командой Красимира Врански» Фото: предоставлено «Командой Красимира Врански» Фото: предоставлено «Командой Красимира Врански»

Помимо спортивного комплекса, на участках Пулковского парка могут появиться еще два объекта. В стратегии развития территории Московского района в этом месте предусмотрено строительство нового здания ЗАГС с площадью помещений 587 кв. м. Итоги конкурса на проектирование еще не подведены.

По соседству с ним планируется создание этно-ремесленного парка, который будет включать в себя студии декоративно-прикладного творчества, посвященные ручному и ремесленному труду, а также мастерские, оснащенные необходимым оборудованием и инфраструктурой. Объект должен войти в сеть тематических развлекательных парков, создание которой планируется до 2026 года. Проект разработан комитетом по инвестициям совместно с ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» — российским филиалом международной консалтинговой компании американского происхождения — McKinsey&Company.