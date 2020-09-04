В выходные погода в Петербурге изо всех сил будет стремиться походить на летнюю, игнорируя календарную осень. Об ушедшем солнечном сезоне напомнит теплый воздух и южный ветер.

Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 4 сентября, в ближайшие два дня столбики термометров не поднимутся выше отметки +20 градусов. В субботу температура воздуха ночью в среднем составит +13, а днем +19 градусов, в воскресенье — +13 и +18 соответственно.

В течение выходных будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Местами возможны кратковременные дожди.