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04.09.2020 19:18
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Петербургская погода в выходные проигнорирует календарную осень. Но ловить остатки лета лучше с зонтиком

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» 

В выходные погода в Петербурге изо всех сил будет стремиться походить на летнюю, игнорируя календарную осень. Об ушедшем солнечном сезоне напомнит теплый воздух и южный ветер.

Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 4 сентября, в ближайшие два дня столбики термометров не поднимутся выше отметки +20 градусов. В субботу температура воздуха ночью в среднем составит +13, а днем +19 градусов, в воскресенье — +13 и +18 соответственно.

В течение выходных будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Местами возможны кратковременные дожди.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» 

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