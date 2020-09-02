Берлускони заразился коронавирусом. Путин готов помочь

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони сдал положительный тест на COVID-19.

Как сообщает РИА «Новости» 2 сентября, политик сдал тест по возвращении из поездки на Сардинию. По словам его личного врача Альберто Дзангрилло, заболевание Берлускони проходит без симптомов. Он находится дома.

Россия готова оказать Берлускони медицинскую помощь. «Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.