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02.09.2020 20:25
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Берлускони заразился коронавирусом. Путин готов помочь

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони сдал положительный тест на COVID-19.

Как сообщает РИА «Новости» 2 сентября, политик сдал тест по возвращении из поездки на Сардинию. По словам его личного врача Альберто Дзангрилло, заболевание Берлускони проходит без симптомов. Он находится дома.

Россия готова оказать Берлускони медицинскую помощь. «Уверен, что если это потребуется, президент даст необходимые указания», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментарии (8)

prosto_5e4ce2877d5fb
Надо Берлускони, пока не двинул кони, в Шарите отправляться. Там неплохо лечат, судя по Навальному.
Nerevar
Пусть вакцинкой гамалейской поможет. Пусть старина Сильвио заценит как оно.
kоt-obormot
Ога, надеюсь со своего кармана, а не бюджетного? Хотя, о чем это я? Бюджет - и есть его карман. Скинемся на помощь берлускони, нам не привыкать.
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