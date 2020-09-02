Оператор Пулково не заплатит Смольному в 2020 году 1,1 млрд рублей. Город предоставил компании отсрочку из-за пандемии

Смольный недосчитается авиационных доходов из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах. Как сообщил 2 сентября в ходе нулевых чтений по проекту бюджета глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков, город согласился предоставить отсрочку компании ВВСС, управляющей аэропортом «Пулково», в размере в 1,1 млрд рублей «в рамках поддержки пострадавших отраслей». Речь о сумме, которую компания должна ежегодно платить городу по соглашению о ГЧП, пояснили в КИО.



Компания «Аэрофлот» снизит платеж по дивидендам в четыре раза и заплатит городу около 100 млн рублей, добавил Леонид Кулаков. Правительству Петербурга принадлежит 25% плюс одна акция «дочки» «Аэрофлота» авиакомпании «Россия». Для сравнения: за 2019 год перевозчик перечислил в бюджет Северной столицы дивиденды на 411 млн рублей.

