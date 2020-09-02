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02.09.2020 00:48
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Два американских пилота сообщили, что видели «парня на джетпаке» на высоте в 900 метров в районе Лос-Анджелеса

Два пилота независимо друг от друга сообщили диспетчерам, что при посадке в аэропорту Лос-Анджелеса они увидели летавшего «парня на джетпаке». Об этом 1 сентября сообщают телеканалы Fox 11 и ABC.

Пилот рейса авиакомпании American Airlines в опубликованных ABC переговорах заявляет, что «только что пролетел мимо парня с реактивным ранцем». Произошло это на высоте в 900 метров. Похожие сведения предоставил и пилот Skywest: «Мы только что видели парня, пролетевшего мимо нас на реактивном ранце», - передал он диспетчеру.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что дело передано местной полиции для расследования. При этом в крупной американской авиационно-космической компании Martin Aircraft рассказали, что джетпаки могут подниматься на высоту максимум в 800 метров, при этом держатся на ней недолго.

Tjournal напоминает про швейцарского пилота Ива Росси, который в 2015 году летал на джетпаке на высоте более 1000 метров рядом с самолетом Airbus A380. Однако он для таких трюков выпрыгивает из самолета или вертолета, и все его полеты одобрены и согласованы — в таком случае, диспетчер был бы в курсе.

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