Два пилота независимо друг от друга сообщили диспетчерам, что при посадке в аэропорту Лос-Анджелеса они увидели летавшего «парня на джетпаке». Об этом 1 сентября сообщают телеканалы Fox 11 и ABC.



Пилот рейса авиакомпании American Airlines в опубликованных ABC переговорах заявляет, что «только что пролетел мимо парня с реактивным ранцем». Произошло это на высоте в 900 метров. Похожие сведения предоставил и пилот Skywest: «Мы только что видели парня, пролетевшего мимо нас на реактивном ранце», - передал он диспетчеру.

