Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Владиславом Каменевым. Как сообщает пресс-служба петербургской команды во вторник, 1 сентября, договор с игроком заключен на два года.

⚡Владислав Каменев - нападающий СКА, номер 98!⚡ СКА подписал контракт с двукратным вице-чемпионом МЧМ, обладателем Кубка Гагарина! Соглашение с форвардом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона 2021/22. Приветствуем новичка! pic.twitter.com/BGwVzzAKXt

По данным «Спорт-Экспресса», Каменев заработает в СКА 80 миллионов рублей за два сезона — 35 за чемпионат-2020/21 и 45 за чемпионат-2021/22.



Владислав Каменев — воспитанник магнитогорского хоккея, выступал за «Стальные Лисы» и «Металлург». Летом 2015 года заключил трехлетний контракт с «Нэшвиллом», также в НХЛ играл за «Колорадо». Обладатель Кубка Гагарина 2014 года, двукратный серебряный призер молодежного чемпионата мира, на МЧМ-2016 был капитаном сборной России. Участник Матча всех звезд АХЛ.

