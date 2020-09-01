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01.09.2020 21:35
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СКА подписал контракт с нападающим Каменевым. За два года он заработает 80 млн рублей

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Владиславом Каменевым. Как сообщает пресс-служба петербургской команды во вторник, 1 сентября, договор с игроком заключен на два года.

По данным «Спорт-Экспресса», Каменев заработает в СКА 80 миллионов рублей за два сезона — 35 за чемпионат-2020/21 и 45 за чемпионат-2021/22.

Владислав Каменев — воспитанник магнитогорского хоккея, выступал за «Стальные Лисы» и «Металлург». Летом 2015 года заключил трехлетний контракт с «Нэшвиллом», также в НХЛ играл за «Колорадо». Обладатель Кубка Гагарина 2014 года, двукратный серебряный призер молодежного чемпионата мира, на МЧМ-2016 был капитаном сборной России. Участник Матча всех звезд АХЛ.

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