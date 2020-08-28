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28.08.2020 14:04
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Один проблемный заёмщик Сбербанка испортил статистику всей стране

Объем проблемных кредитов российских компаний в июле показал максимальный с января 2019 года прирост — на 271,5 млрд руб. Наибольший вклад обеспечил всего один заёмщик Сбербанка.

Как пишет 28 августа РБК, представитель банка подтвердил, что проблема достаточно локальна. «За исключением одного частного случая проблемного кейса банка, мы не видим ухудшения платежной дисциплины наших корпоративных клиентов, увеличения просрочки не наблюдаем», — сообщил он.

О каком именно клиенте идет речь, не уточняется. Но его заметили и в ЦБ РФ.

«На счета просроченной задолженности вынесены старые проблемные кредиты крупного заёмщика, риски по которому в значительной мере покрыты резервами и не несут угрозы для сектора», — говорилось в недавнем обзоре регулятора.

Напомним, что в России остаются проблемными почти 90 процентов просроченных во время пандемии кредитов частных лиц.

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Комментарии (4)

Obseerv
А уточняется, кто принял решение выдать кредит этому заёмщику?
Vahmistroff
"О каком именно клиенте идет речь, не уточняется"
Страшно даже предположить имя этого человека!
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