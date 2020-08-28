Один проблемный заёмщик Сбербанка испортил статистику всей стране

Объем проблемных кредитов российских компаний в июле показал максимальный с января 2019 года прирост — на 271,5 млрд руб. Наибольший вклад обеспечил всего один заёмщик Сбербанка.

Как пишет 28 августа РБК, представитель банка подтвердил, что проблема достаточно локальна. «За исключением одного частного случая проблемного кейса банка, мы не видим ухудшения платежной дисциплины наших корпоративных клиентов, увеличения просрочки не наблюдаем», — сообщил он.

О каком именно клиенте идет речь, не уточняется. Но его заметили и в ЦБ РФ.