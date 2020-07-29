В России остались проблемными почти 90 процентов просроченных во время пандемии кредитов

Завершение острой фазы кризиса и пандемии не улучшило ситуацию с проблемными долгами: в мае и июне, когда в России начали постепенно сниматься санитарные ограничения, произошел заметный рост просроченной задолженности по розничным кредитам. Это следует из расчетов одного из трех крупнейших бюро кредитных историй «Эквифакс», которые 29 июля приводит РБК.

Аналитики обратили внимание на прирост объема ссуд с просрочкой от 30 до 89 дней — именно такие задержки в платежах характерны для заемщиков, начавших их допускать в разгар ограничений из-за пандемии.

