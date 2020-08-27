Mercedes объявил сразу три отзыва автомобилей в России из-за разных проблем

Как сообщает 27 августа пресс-служба Росстандарта, российское представительство марки отзывает 329 автомобилей Mercedes-Benz А, проданных в 2018–2020 годах. У них может быть неправильно установлен дренажный шланг для конденсата кондиционера. В дилерских центрах специалисты откорректируют установку шланга.

АО «Мерседес-Бенц Рус» третий день подряд объявляет отзывные кампании для автомобилей, проданных в России за последние два года. У одних нашли проблемы с электропроводкой, у других — с болтовым соединением маслопровода, у третьих — с дренажным шлангом кондиционера.

Помимо этого, компания отзывает 36 автомобилей Mercedes-Benz C-, E-, S-GLC и CLS, проданных в 2019–2020 годах. У них может быть неправильно выполнено болтовое соединение подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора. На всех машинах сотрудники дилерских центров проверят и при необходимости исправят эти болтовые соединения.

Наконец, третий отзыв коснулся 15 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter, которые были проданы с февраля по октябрь 2019 года. Выяснилось, что электропровода, расположенные в районе поворотных каркасов сидений, могут оказаться зажаты и в результате повреждены. Кроме того, под поворотным сиденьем проходит электропровод боковой подушки безопасности. Его повреждение в худшем случае может привести к беспричинному срабатыванию подушки, либо она может, наоборот, не сработать при аварии. Нужно предоставить автомобили в дилерский центр, чтобы специалисты правильно проложили жгуты электропроводов поворотных сидений.

Все работы в рамках сервисных кампаний будут выполнены бесплатно для автовладельцев. Проверить, попал ли автомобиль под отзыв, можно, сверив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта: для Mercedes-Benz А, для Mercedes-Benz C-, E-, S-GLC и CLS, для Mercedes-Benz Sprinter.