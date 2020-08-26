ВЦИОМ: Россияне боятся чипирования из-за «слежки», «влияния на психику» и «зомбирования»

84% россиян знают о технологиях чипирования людей. Лишь 16% собеседников ВЦИОМ услышали о введении микрочипов-имплантатов в тело человека впервые во время социологического исследования, данные которого опубликованы в среду, 26 августа, на сайте государственной службы социологии.

Каждый второй респондент (51%) уверен, что техническая возможность чипировать человека есть уже сейчас. Треть собеседников коллег Валерия Фёдорова (30%) полагают, что это технология будущего. В списках плюсов и минусов применения чипирования людей оказались повторяющиеся причины, но негативные ожидания заметно сильнее. Например, «контроль», который дарит чип в теле, записали в позитив лишь 4% россиян из числа тех, кто знает о технологии. Но 35% назвали тот же самый «контроль» через запятую со «слежкой» недостатком чипирования. И это самый популярный страх.

Ещё 4% отмечают удобство чипирования для бесконтактной оплаты покупок и замены банковских карт. В то же время 6% говорят, что технология несёт риски, связанные с хакерами и мошенниками, а ещё 4% ждут утечек персональных данных. Каждый двадцать пятый россиянин (4%), который уже в курсе о чипировании, считает, что технология позволит проще оказывать медицинскую помощь. Но тех, кто ждёт после чипирования проблем со здоровьем в четыре раза больше, — 16%. Каждый седьмой россиянин уверен, что чипирование — это «влияние на здоровье / аллергию / болезни / влияние на психику». Каждый десятый (11%) гражданин РФ полагает, что чипирование это путь к дистанционному управлению человеком: «будем как роботы / зомбирование». Трое из четырёх россиян (77%) отрицательно смотрят на идею чипирования людей. Из них 54% настроены отрицательно «однозначно». Положительно относятся к чипированию сегодня 8% граждан.

Фото: ВЦИОМ

41% граждан допускают, что их могут чипировать без их согласия. 19% говорят, что такое развитие событий «точно невозможно», 35% — «скорее невозможно». Вместе с тем риск быть чипированным незаметно вызывает опасение у каждого второго россиянина — 45%.

Фото: ВЦИОМ

«Фобия бесконтрольной чипизации существует в нашем обществе, но пока не распространена широко. При этом преобладает негативная оценка перспективы чипизации людей, особенно против их желания, и опасения того, что чипируемый попадет под чужой контроль — тогда как владельцы технологии чипизации, напротив, выйдут из-под контроля общества», — комментирует данные генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Опрос был проведён 1 августа 2020 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.