«Тонировка или арест». Совсем лютует ГИБДД Петербурга

Тонировочный поход имени Плугина достиг своего апофеоза. «Фонтанка» узнала, сколько водителей арестовали всего лишь за отказ содрать пленку со стекол своих машин.

После нашей новости об остановке «Ленд Крузера» начальника Управления разведки ВМФ России Апишева, закончившейся его предупреждением об административном аресте в случае, если он за сутки не приведет свои лобовые стекла в нужную прозрачность, «Фонтанка» вынула статистику на эту тему. И не зря.

Охота же началась в мае по команде начальника главка Романа Плугина, и в первую очередь на дорогие авто. В случае звонков инспекторам от руководителей с рекомендациями «отпустить» приказано было докладывать, а протоколы составлять еще ревностнее.

За последние пару месяцев более 20 петербуржцев провели приличное время в камере — именно за это легкое отступление от правил. Многим еще повезло — сутки. Но мы нашли и бедолагу, которому присудили 10 суток. Не шутим. Большинство конкретных эпизодов и имен — в распоряжении издания. Картина, мы вам скажем, — беспощадная. Кстати, отчего при санкции статьи 12.5 КОАП за эту оплошность (до 1 тысячи рублей штрафа) можно угодить за решетку — невелика интрига. Дорожные полицейские изобрели продуктивный метод понуждения — они автоматически выписывают предупреждение, где указано, за какое время надо содрать напыление. Если не готов, то прилетает другая норма — статья 19.3 (неповиновение законному требованию сотрудника). А вот тут — как раз до 15 классических российских суток. «Фонтанка» выбрала только тех, кто попался на статусных колесах. Из уважения, конечно. Вот в Ленобласти 5 суток получил неугомонный шоумен Стас Барецкий, как-то была потревожена красавица на крокодиловом «Роллс Ройсе», не говоря уже о том, что накрыли «Лексус» и бывшего замначальника УГИБДД Гранева.

Штандарт лидера крепко сжимает марка «БМВ». Так, в июле на Стачек остановили Х5, да с номерами «444», предупредили парня из Черкесска, а он проигнорировал. Судья Кировского районного отмерила ему трое суток. Бедолага из Киргизии прилип примерно в это же время точно у того же адреса на Стачек. Он же не знал, что место нехорошее. Улугбек поступил также по отношению к своему БМВ, и — та же судья 29 июля поздравила его с 10 сутками уединения, правда прерывающимися на уборку улиц при помощи метлы. Только не надо думать, что гаишники нетолерантны. Например, товарища Медведева из-за его излишне затемненного БМВ расстроили 21 июля в Невском райсуде, но по-вегетариански: на 24 часа строгого заточения в камеру на Захарьевской. Сутки подарили и 31-летнему инженеру-конструктору, Антону Игоревичу. Он наткнулся на инспекторов при своем БМВ-745 уже на улице Седова. Несмотря на предельно высшее образование, фактически послал ГИБДД с тонировкой куда подальше. Все же страдает не одна техническая интеллигенция.

Отсутствие классового подхода «Фонтанка» зафиксировала у энергичного Эльси. Человека опытного, уже отсидевшего за вымогательство, но не пожелавшего осветлять свою «Ауди Q7», затормозившую в августе на Светлановском проспекте. И ему — сутки на обдумывание. Петербуржец Козлов был пойман в августе на БМВ недалеко от предыдущего Эльси, на Тихорецком. Опять 24 часа при тусклой лампочке в 75 ватт. «Фонтанка» знает — кашу там дают пшенную, наваристую. Список приличный: в августе посуточно страдали Петров на «Ауди Q7», выловленный на проспекте Энгельса; бизнесмены средней руки на «Ленд Роверах», «Инфинити». Один купе «Мерседес» тоже вляпался под облаву. Куда же 27-летнему владельцу — Денису — без него. Хотя по молодости сидеть забавнее. Для комментария автор выбрал наиболее бывалого. Ладно, что ему 59 лет, так петербуржец не только много раз заезжал под приговоры, но еще и за воспрепятствование деятельности журналистов. Но поверхностное впечатление от биографии и от страницы «ВКонтакте», где наш собеседник топит за Михаила Круга и Магадан, — обманчиво. Сергей Жиров оказался открыт и мил, несмотря на сутки, полученные 10 июля в Невском суде за БМВ Х5.