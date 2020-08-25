В российскую летальную статистику по коронавирусу попали ещё 11 москвичей

За сутки в Москве подтвердили смерть от коронавируса 11 человек с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19. Об этом 25 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, за весь период пандемии в России официально сообщается о 16 579 умерших от коронавируса. Из них 4 764 приходится на Москву, 2 357 человек скончались в Петербурге. На третьем месте по числу жертв инфекции Московская область — там зарегистрирован 1 171 летальный исход.

Единственными российскими регионами, где, по официальным данным, коронавирус не унёс ни одну жизнь, остаются Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.