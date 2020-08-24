Глава украинской делегации по Донбассу назвал «невыполнимым» ввод миротворцев на восток Украины

Назначенный в конце июля главой украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал возможность ввода войск в регион.

«Я думаю, что эта задача для нас невыполнима… Мы имеем дело с очень большой страной — Россией, а она говорит нет, можно поставить только на линии разграничения», — цитирует 24 августа заявление Кравчука РИА Новости.

По его словам, необходимо искать «экономические варианты». Также он допустил «особое управление на местном уровне».

До этого министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заверил, что сохраняется возможность ввести миротворцев ОБСЕ в Донбасс.