Кучму сменят на Кравчука. На Украине определились с главой делегации по мирному урегулированию в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать новым руководителем киевской делегации в контактной группе по урегулированию на Донбассе.

«Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого, хочу что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился», — цитирует 30 июля заявление Кравчука «Украина 24».

Накануне Владимир Зеленский принял отставку Леонида Кучмы. По его словам, кандидатура первого президента страны была одной из приоритетных.