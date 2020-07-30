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30.07.2020 15:03
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Кучму сменят на Кравчука. На Украине определились с главой делегации по мирному урегулированию в Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать новым руководителем киевской делегации в контактной группе по урегулированию на Донбассе.

«Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого, хочу что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился», — цитирует 30 июля заявление Кравчука «Украина 24».

Накануне Владимир Зеленский принял отставку Леонида Кучмы. По его словам, кандидатура первого президента страны была одной из приоритетных.

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