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23.08.2020 12:36
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Пьяный житель Красного Села пострелял из окна, выбрав в качестве мишени молодую соседку. На Ленсовета горожанина ранили в грудь

Безработный житель Красносельского района решил провести выходной день в компании с горячительными напитками, а затем устроить громкое и красочное шоу во дворе. Изначально сомнительная затея закончилась перепуганной до смерти воспитательницей и уголовным делом. Звуки стрельбы, обернувшиеся госпитализацией горожанина, также были слышны в Московском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне в своей квартире на улице Спирина в Красном Селе был задержан 54-летний нарушитель общественного спокойствия. По предварительной информации, к полудню он уже был пьян, а после обеда высунулся из окна и шесть раз выстрелил светошумовыми патронами из пиротехнического устройства «Гром» в сторону 35-летней воспитательницы детского сада, которая живёт за стенкой. Что это было — пьяный дебош или проявление соседской нелюбви, установят следователи. Выпивший стрелок был задержан, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство).

Звуки стрельбы накануне также раздались в Московском районе Петербурга. Около трёх часов дня у одного из домов на улице Ленсовета 47-летний горожанин несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своего 22-летнего оппонента. По предварительной информации, этому предшествовала ссора. Первого задержали, проверка оружия показала, что разрешение на него действительно ещё пять лет. Второго доставили в больницу с огнестрельным ранением грудной клетки, он находится в удовлетворительном состоянии. Уголовное дело также возбуждено по статье «Хулиганство».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

RomCraft
Подписка о невыезде? Ну т.е. дали шанс этому алконавту довести дело до убийства и, быстренько раскрыв его, поставить себе галочку? Отличная работа правоохранителей!
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