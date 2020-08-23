Пьяный житель Красного Села пострелял из окна, выбрав в качестве мишени молодую соседку. На Ленсовета горожанина ранили в грудь

Безработный житель Красносельского района решил провести выходной день в компании с горячительными напитками, а затем устроить громкое и красочное шоу во дворе. Изначально сомнительная затея закончилась перепуганной до смерти воспитательницей и уголовным делом. Звуки стрельбы, обернувшиеся госпитализацией горожанина, также были слышны в Московском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, накануне в своей квартире на улице Спирина в Красном Селе был задержан 54-летний нарушитель общественного спокойствия. По предварительной информации, к полудню он уже был пьян, а после обеда высунулся из окна и шесть раз выстрелил светошумовыми патронами из пиротехнического устройства «Гром» в сторону 35-летней воспитательницы детского сада, которая живёт за стенкой. Что это было — пьяный дебош или проявление соседской нелюбви, установят следователи. Выпивший стрелок был задержан, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство).

