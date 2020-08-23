«Масштаб слежки совершенно не удивляет». СМИ рассказали, как полиция контролировала перемещения Навального в Томске

В издании «Московский комсомолец» появилась детальная реконструкция перемещений оппозиционера Алексея Навального до того, как у него проявились симптомы отравления. Там информация о названиях отелей, конспиративных квартирах и транзакциях по банковским картам.

Все перемещения оппозиционера были под контролем правоохранителей, сообщило издание накануне. По мнению сторонников политика, которые обратили внимание на материал 23 августа, подробный характер сведений может свидетельствовать о масштабе слежки, которая за ним велась. «Меня масштаб слежки совершенно не удивляет, мы прекрасно осознавали его и раньше. Но поразительно, что они не постеснялись всем об этом рассказать», — написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

По данным «МК», весь тур оппозиционера был хорошо законспирирован и даже «федералы» не знали о его дальнейших планах. Тем не менее, за машинами было установлено скрытое наблюдение: кортеж сопровождали переодетые в гражданское силовики. Навальный явно проявлял осторожность: на компанию из четырёх человек было снято семь номеров, а сам политик ночевал не в том номере, который был оформлен на него. Оппозиционер лишний раз не «светился» под камерами, не использовал свою кредитку.

Также силовики вычислили конспиративную квартиру Навального. Её посуточно арендовал томич, поддерживающий политика. Провал явки произошел из-за того, что один из местных сторонников Навального заказал туда суши. Было установлено, что по этому адресу появлялся сам оппозиционер, также в квартиру «затаскивали» аппаратуру для обработки отснятого видеоматериала.

В чем-либо предосудительном Навального заметить не удалось. Все его перемещения — это прогулки по центру, встреча со сторонниками на набережной, совместное фотографирование у фонтана. Также Навальный съездил в село Кафтанчиково, чтобы искупаться в реке Томь.

