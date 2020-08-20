Хамство адвоката Михаила Ефремова потерпевшая сторона оценила в дополнительный миллион
На восьмой день рассмотрения дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова один из потерпевших увеличил сумму заявленного ранее иска о компенсации морального вреда на 1 миллион рублей, передает 20 августа РАПСИ.
Ранее старший сын погибшего в результате ДТП Сергея Захарова Виталий требовал 6,5 млн рублей. Как пояснил адвокат Захарова Сергей Аверцев, потерпевший решил увеличить сумму иска «из-за хамского поведения обвиняемого и адвоката Пашаева». Трое других потерпевших — официальная жена Захарова, его брат и младший сын — потребовали 1 рубль компенсации, заявив, что не хотят «грязных денег» Ефремова. Их интересы представляет адвокат Александр Добровинский.
Вероятно, старший сын погибшего расценил как хамство сделанные накануне, 19 августа, заявления защитника Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. Он сказал журналистам, что, по его мнению, родственники Сергея Захарова не заслуживают даже одного рубля компенсации, потому что «они на рубль даже не пострадали».
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.