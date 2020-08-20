Хамство адвоката Михаила Ефремова потерпевшая сторона оценила в дополнительный миллион

На восьмой день рассмотрения дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова один из потерпевших увеличил сумму заявленного ранее иска о компенсации морального вреда на 1 миллион рублей, передает 20 августа РАПСИ.



Ранее старший сын погибшего в результате ДТП Сергея Захарова Виталий требовал 6,5 млн рублей. Как пояснил адвокат Захарова Сергей Аверцев, потерпевший решил увеличить сумму иска «из-за хамского поведения обвиняемого и адвоката Пашаева». Трое других потерпевших — официальная жена Захарова, его брат и младший сын — потребовали 1 рубль компенсации, заявив, что не хотят «грязных денег» Ефремова. Их интересы представляет адвокат Александр Добровинский.

