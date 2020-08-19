Как сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи в своём Instagram , в целях соблюдения требований Роспотребнадзора водители «Сочиавтотранса» и других автотранспортных предприятий обязаны отказывать в поездке пассажирам «при отсутствии медицинской маски или иного средства защиты органов дыхания». В случае нарушения автопредприятие могут закрыть на 90 дней.

Кроме того, дептранс рекомендует оплачивать проезд безналичным способом и напоминает, что в каждом автобусе есть санитайзер для дезинфекции рук.

Эта мера актуальна для Сочи: общественный транспорт курорта сейчас испытывает большую нагрузку. Журналистка NGS.RU съездила туда отдохнуть и описала реальную ситуацию. По её словам, переполненность пляжей это миф: место у моря всегда можно найти. Также практически нет очередей у достопримечательностей. А вот в автобусах всегда битком. «Где точно много людей, так это в общественном транспорте. Мы пользовались им для поездок в Сочи, в популярные туристические места, и каждый раз это было непросто», — рассказывает журналистка. Причём, по её словам, понятно, что большинство пассажиров это именно туристы.

«Что касается масок — в транспорте их не надевал почти никто. Да, на автобусах здесь висят предупреждения-напоминания о масочном режиме со ссылкой на постановление правительства Краснодарского края, но, похоже, это мало кого волнует. Несколько раз было так, что мы с молодым человеком были единственными людьми в автобусе, кто был в масках. Ну и, может быть, ещё водитель, — рассказывает новосибирская журналистка. — У нас осталось впечатление от Сочи как от места, где о карантине и ограничительных мерах либо не слышали, либо предпочли не думать».