В Псково-Печерском монастыре произошла вспышка коронавируса. Четыре монаха госпитализированы, десять — изолированы

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом 18 августа сообщили в Псковской епархии.



«Заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители. Четыре насельника монастыря госпитализированы, еще десять с легкой и бессимптомной формами заболевания изолированы в монастыре», - говорится в сообщении.



Богослужения из-за вспышки инфекции проводятся «только на монастырских площадях с соблюдением необходимой санитарной дистанции между молящимися». Прихожане и паломники могут прийти только на общую исповедь.

