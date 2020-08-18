FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +22
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.08.2020 22:50
3
Печать

В Псково-Печерском монастыре произошла вспышка коронавируса. Четыре монаха госпитализированы, десять — изолированы

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом 18 августа сообщили в Псковской епархии.

«Заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители. Четыре насельника монастыря госпитализированы, еще десять с легкой и бессимптомной формами заболевания изолированы в монастыре», - говорится в сообщении.

Богослужения из-за вспышки инфекции проводятся «только на монастырских площадях с соблюдением необходимой санитарной дистанции между молящимися». Прихожане и паломники могут прийти только на общую исповедь.

«В монастырских помещениях ежедневно проводится дезинфекция и соблюдаются все необходимые санитарные меры. Паломнический центр Псково-Печерского монастыря временно не принимает паломников, как сообщалось ранее, у одной сотрудницы был обнаружен COVID-19», - уточнили в епархии.

Там также добавили, что крестный ход на праздник Успения Пресвятой Богородицы отменяется, а богослужения будут проводиться только под открытым небом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

constn
Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения ? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет.
Михаил Азаров
Очень плохое известие. Дай им Господи выздоровления.
Агроном аэродрома
Вспышка сопровождалась хлопком или нет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний