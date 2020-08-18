В Псково-Печерском монастыре произошла вспышка коронавируса. Четыре монаха госпитализированы, десять — изолированы
В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом 18 августа сообщили в Псковской епархии.
«Заразилось несколько человек из братии и сотрудников обители. Четыре насельника монастыря госпитализированы, еще десять с легкой и бессимптомной формами заболевания изолированы в монастыре», - говорится в сообщении.
Богослужения из-за вспышки инфекции проводятся «только на монастырских площадях с соблюдением необходимой санитарной дистанции между молящимися». Прихожане и паломники могут прийти только на общую исповедь.
«В монастырских помещениях ежедневно проводится дезинфекция и соблюдаются все необходимые санитарные меры. Паломнический центр Псково-Печерского монастыря временно не принимает паломников, как сообщалось ранее, у одной сотрудницы был обнаружен COVID-19», - уточнили в епархии.
Там также добавили, что крестный ход на праздник Успения Пресвятой Богородицы отменяется, а богослужения будут проводиться только под открытым небом.