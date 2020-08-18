Возгорание в доме на углу улиц Тюшина и Воронежской тушили утром сотрудники МЧС. Местные жители говорят о том, что пожары в заброшенном здании происходят чуть ли не каждый месяц.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о том, что из окон дома 7 по улице Тюшина идет дым поступило в пожарную охрану в 6.32.