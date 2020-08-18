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18.08.2020 08:33
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«Бездомные постигают дзен». В центре Петербурга горел пустующий доходный дом

Возгорание в доме на углу улиц Тюшина и Воронежской тушили утром сотрудники МЧС. Местные жители говорят о том, что пожары в заброшенном здании происходят чуть ли не каждый месяц.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 августа в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о том, что из окон дома 7 по улице Тюшина идет дым поступило в пожарную охрану в 6.32.

«В неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 100 кв. метров. В 07:52 пожар локализован», - сообщает ведомство.

Местные жители в социальных сетях пишут, что здание, которое давно стоит без постоянных жильцов, давно облюбовали бездомные и «ловят там дзен».

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Комментарии (2)

Yohoho2019
Этот район давно яркий пример "эффективности" власти в городе.
Сергей Федоров
Этот исторический район превратился в "район заброшенных домов". Полтавченко обещал заняться, Беглов даже не обещает.
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