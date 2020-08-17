FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
72.97р86.47р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.08.2020 19:49
31
Печать

«И пытали ещё два дня». «Новая газета» рассказывает историю петербуржца, попавшего в СИЗО в Гродно

Из СИЗО в белорусском городе Гродно выпустили жителя Санкт-Петербурга Алексея Абрамова, задержанного по подозрению в организации массовых беспорядков. Об этом 17 августа пишет «Новая газета».

О судьбе петербуржца рассказывает его подруга Дарья Змитрович, в том числе со слов его сокамерника. 39-летний Алексей Абрамов — уроженец Челябинска, живущий в Санкт-Петербурге. Он увлекается танцами и, по словам Змитрович, приехал в Гродно «танцевать танго». Задержали его 11 августа.

Во время задержания силовики нашли у Абрамова 300 долларов и сильно избили, пытаясь «получить из него показания на камеру, что он якобы этими деньгами подкупал людей для участия в митинге», передаёт Змитрович слова сокамерника Абрамова.

«Провели обыск в номере отеля, где Алексей остановился, и там нашли еще 4 тысячи долларов. После этого Алексея жестоко избивали и пытали ещё два дня. Избивал ОМОН, избивали следователи Ленинского РОВД, которые составляли на него протокол. Откуда у него такие деньги? Алексей программист (у него свой бизнес) и на руках имел не больше своей месячной зарплаты, но никому это не докажешь. Когда я увидел то, как выглядит сейчас его тело, я не мог поверить, что у нас есть настолько жестокие люди», — признался его сокамерник.

17 августа Змитрович стало известно, что Алексея отпускают из СИЗО. Сегодня же ему удалось встретиться с адвокатом.

После оглашения предварительных итогов голосования на выборах президента республики в Беларуси начались массовые волнения. Они охватили более 20 городов страны. В том числе массовые акции протеста прошли и в Гродно. На следующий день волнения не прекратились и по всей Белоруссии начались массовые задержания участников протеста и случайных прохожих. Всего, по официальным данным МВД республики, с 10 по 12 августа было задержано около 7 тысяч человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (31)

AGP
Хорошо, прощальное тангО не станцевал.
261188011
Опять " новая газета", опять со слов кого-то кто слышал что-то(( То ли дело интервью проститутки-координатора протестов Василисы Голиковой , которую 2 дня били, пытали, обещали изнасиловать(но не выполнили... гады!) в застенках милиции Минска... Сейчас продолжится нагнетание страстей и будет кровь... много крови((( Кто не верит - смотрите хронику майдана. Здоровья и процветания белорусам !
terraquo2
То что натворили там силовики - это ничем не оправдываемая жесть, даже если он был шпион.
Но... Во-первых айтишники (от первого лица говорю) не пользуются налом почти никогда - либо РФ банковскими картами, либо Американскими, на край - Европейскими. При ЗП айтишника в 4000$/мес - это явно серьезный Senior со счетами в других странах и банк.картами всего мира!
Во-вторых айтишники не возят такие цифры через границу ибо мозг таки на месте.
В-третьих танцевать танго надо было поехать именно в выборы?
Темнит что-то.
В любом случае ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ и нафиг таракана!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний