«И пытали ещё два дня». «Новая газета» рассказывает историю петербуржца, попавшего в СИЗО в Гродно
Из СИЗО в белорусском городе Гродно выпустили жителя Санкт-Петербурга Алексея Абрамова, задержанного по подозрению в организации массовых беспорядков. Об этом 17 августа пишет «Новая газета».
О судьбе петербуржца рассказывает его подруга Дарья Змитрович, в том числе со слов его сокамерника. 39-летний Алексей Абрамов — уроженец Челябинска, живущий в Санкт-Петербурге. Он увлекается танцами и, по словам Змитрович, приехал в Гродно «танцевать танго». Задержали его 11 августа.
Во время задержания силовики нашли у Абрамова 300 долларов и сильно избили, пытаясь «получить из него показания на камеру, что он якобы этими деньгами подкупал людей для участия в митинге», передаёт Змитрович слова сокамерника Абрамова.
«Провели обыск в номере отеля, где Алексей остановился, и там нашли еще 4 тысячи долларов. После этого Алексея жестоко избивали и пытали ещё два дня. Избивал ОМОН, избивали следователи Ленинского РОВД, которые составляли на него протокол. Откуда у него такие деньги? Алексей программист (у него свой бизнес) и на руках имел не больше своей месячной зарплаты, но никому это не докажешь. Когда я увидел то, как выглядит сейчас его тело, я не мог поверить, что у нас есть настолько жестокие люди», — признался его сокамерник.
17 августа Змитрович стало известно, что Алексея отпускают из СИЗО. Сегодня же ему удалось встретиться с адвокатом.
После оглашения предварительных итогов голосования на выборах президента республики в Беларуси начались массовые волнения. Они охватили более 20 городов страны. В том числе массовые акции протеста прошли и в Гродно. На следующий день волнения не прекратились и по всей Белоруссии начались массовые задержания участников протеста и случайных прохожих. Всего, по официальным данным МВД республики, с 10 по 12 августа было задержано около 7 тысяч человек.