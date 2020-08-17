«И пытали ещё два дня». «Новая газета» рассказывает историю петербуржца, попавшего в СИЗО в Гродно

Из СИЗО в белорусском городе Гродно выпустили жителя Санкт-Петербурга Алексея Абрамова, задержанного по подозрению в организации массовых беспорядков. Об этом 17 августа пишет «Новая газета».

О судьбе петербуржца рассказывает его подруга Дарья Змитрович, в том числе со слов его сокамерника. 39-летний Алексей Абрамов — уроженец Челябинска, живущий в Санкт-Петербурге. Он увлекается танцами и, по словам Змитрович, приехал в Гродно «танцевать танго». Задержали его 11 августа.

Во время задержания силовики нашли у Абрамова 300 долларов и сильно избили, пытаясь «получить из него показания на камеру, что он якобы этими деньгами подкупал людей для участия в митинге», передаёт Змитрович слова сокамерника Абрамова.