Руководитель секты «бога Кузи» получил шесть лет колонии за мошенничество

В Москве рассмотрели уголовное дело о мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Его главный фигурант — руководитель секты «бога Кузи».



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Генпрокуратуры России 17 августа, Тушинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 62-летнего жителя столицы Юрия Цукермана.



Как удалось установить, в период с июня 2014 года по июнь 2016-го он предоставил в ГУ МВД России по столице письменное требование о выдаче ему 215 млн рублей, которые ранее в ходе обыска, проводимого в рамках расследования уголовного дела, были изъяты у одной из последовательниц секты «бога Кузи». Ему было в этом отказано.

