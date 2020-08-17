Руководитель секты «бога Кузи» получил шесть лет колонии за мошенничество
В Москве рассмотрели уголовное дело о мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере. Его главный фигурант — руководитель секты «бога Кузи».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Генпрокуратуры России 17 августа, Тушинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 62-летнего жителя столицы Юрия Цукермана.
Как удалось установить, в период с июня 2014 года по июнь 2016-го он предоставил в ГУ МВД России по столице письменное требование о выдаче ему 215 млн рублей, которые ранее в ходе обыска, проводимого в рамках расследования уголовного дела, были изъяты у одной из последовательниц секты «бога Кузи». Ему было в этом отказано.
Тогда он подготовил поддельные документы, на основании которых заявил, что эти деньги были им переданы участнице секты на «хранение». Суд, куда Цукерман обратился с фальшивыми доказательствами, не удовлетворил его требования и запретил обращаться с этим вопросом в другие судебные инстанции.
Однако после этого он пошёл в другой суд, где представил те же ложные сведения и добился своего. Деньги поступили на его счёт.
Цукермана признали виновным по четвёртой части 159-й статьи УК РФ и назначили наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее «Фонтанка» подробно писала о секте «бога Кузи» и о том, как задерживали, арестовывали и судили её членов.