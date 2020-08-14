«Ростех» представил новейший пистолет для росгвардейцев и МВД. Показываем, как он выглядит
На сайте госкорпорации «Ростех» представлен новый 9х19-мм самозарядный компактный пистолет «Полоз». Он предназначен для сотрудников МВД и Росгвардии.
Как отмечается в опубликованном 14 августа сообщении, «Полоз» предназначен для стрельбы на расстояние до 50 метров. Пистолет сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +50 градусов. Для стрельбы применяются 9х19-мм пистолетные патроны федеральных органов и патроны 9х19 мм с пулей со стальным сердечником. Вместимость магазина — 15 или 18 патронов. Ресурс оружия — не менее 10 тысяч выстрелов.
Генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков, предприятие которого разработало новинку, заявил, что компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца, что делает его более удобным для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости.