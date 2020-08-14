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14.08.2020 13:30
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«Ростех» представил новейший пистолет для росгвардейцев и МВД. Показываем, как он выглядит

На сайте госкорпорации «Ростех» представлен новый 9х19-мм самозарядный компактный пистолет «Полоз». Он предназначен для сотрудников МВД и Росгвардии.

Фото: Ростех

Как отмечается в опубликованном 14 августа сообщении, «Полоз» предназначен для стрельбы на расстояние до 50 метров. Пистолет сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -50 до +50 градусов. Для стрельбы применяются 9х19-мм пистолетные патроны федеральных органов и патроны 9х19 мм с пулей со стальным сердечником. Вместимость магазина — 15 или 18 патронов. Ресурс оружия — не менее 10 тысяч выстрелов.

Ростех

Генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков, предприятие которого разработало новинку, заявил, что компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца, что делает его более удобным для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости.

Фото: Ростех

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Комментарии (2)

kuk-vasyusha
А что там нарисовано на новейшем пистоле? Сова или свинья?
Tim_Tim_Tim1
"9х19-мм пистолетные патроны федеральных органов" хах фонтанка изобрела новый вид патронов?)
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