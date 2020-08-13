Петербурженка заявила в полицию на «Николая Баскова» с бобром на аватаре. Аноним якобы развращал её дочь

Полиция выясняет обстоятельства виртуального развращения 11-летней петербурженки. Неизвестный заигрывал со школьницей через страничку «ВКонтакте». Таинственный незнакомец назвал себя в честь певца Николая Баскова, а вместо фото поставил картинку с бобром.



Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, накануне вечером в 75 отдел полиции с заявлением обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что 10 августа с 9 утра до полудня неизвестный написывал её дочке, предлагая неприличное с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей.

