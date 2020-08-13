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13.08.2020 09:47
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Петербурженка заявила в полицию на «Николая Баскова» с бобром на аватаре. Аноним якобы развращал её дочь

Полиция выясняет обстоятельства виртуального развращения 11-летней петербурженки. Неизвестный заигрывал со школьницей через страничку «ВКонтакте». Таинственный незнакомец назвал себя в честь певца Николая Баскова, а вместо фото поставил картинку с бобром.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, накануне вечером в 75 отдел полиции с заявлением обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что 10 августа с 9 утра до полудня неизвестный написывал её дочке, предлагая неприличное с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

Михаил Васильев
> Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
При этом Фонтанка уже пишет об этом случае.
Все заявления людей сразу публикуются в открытые источники ? Или как это работает ? Я никого не виню, мне просто любопытно как это работает.
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