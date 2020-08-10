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10.08.2020 13:48
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Пожар на взорвавшейся АЗС в Волгограде ликвидирован. Огнеборцы в больнице, персонал убежал

МЧС объявило о ликвидации масштабного пожара на газовой заправке в Волгограде. С ним справились в 14:20 по местному времени. Пострадали четверо огнеборцев.

Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин сообщил, что в результате взрыва пострадали четверо пожарных. По его словам, он произошел в момент боевого развертывания первых отделений на АЗС. Три человека получили легкие травмы, еще один — в состоянии средней тяжести. Все доставлены в больницу, пишет V1.RU 10 августа.

Издание пишет, что, по предварительным данным, взрыв произошел на автомобильной газозаправочной станции № 36, принадлежащей ООО «Газэнергосеть — Поволжье». И уточняет, что сотрудники компании живы — в момент начала возгорания они вызвали пожарных, а сами успели убежать на безопасное расстояние.

Местные власти добавили, что общее число пострадавших в результате взрыва и пожара газовой цистерны на заправке в Волгограде возросло до 13.

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