МЧС объявило о ликвидации масштабного пожара на газовой заправке в Волгограде. С ним справились в 14:20 по местному времени. Пострадали четверо огнеборцев.

Начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин сообщил, что в результате взрыва пострадали четверо пожарных. По его словам, он произошел в момент боевого развертывания первых отделений на АЗС. Три человека получили легкие травмы, еще один — в состоянии средней тяжести. Все доставлены в больницу, пишет V1.RU 10 августа.