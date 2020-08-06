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06.08.2020 12:46
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Защитник «Зенита» Маммана улетел в «Сочи»

Аргентинский футболист «Зенита» Эммануэль Маммана улетел в Сочи. Фотографию билетов до краснодарского курорта опубликовала 6 августа в своем инстаграме жена 24-летнего игрока.

Фото: скриншот строис/Instagram.com

Маммана переходит в местный футбольный клуб «Сочи», за который в прошлом сезоне выступала целая группа арендованных у «Зенита» игроков. В минувшую среду с Мамманой простились другие аргентинские футболисты петербургской команды.

«Всего наилучшего в новом клубе, брат», — написал Дриусси у себя в инстаграме.

Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» летом 2017 года за 16 млн евро. Свою карьеру игрок начал в «Ривер Плейте» в 2014 году.

11 марта 2018 года Маммана получил травму крестообразной связки в игре против «Ростова» и выбыл на девять месяцев. Аналогичную травму защитник получил 6 октября 2019 года в матче с «Уралом».

Фото: скриншот строис/Instagram.com

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