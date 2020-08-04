В АТОР рассказали, какие европейские страны и кому дают визы в России

Несмотря на то что визовые центры многих европейских стран возобновили выдачу виз в России, туристам с просроченным шенгеном придётся потерпеть. Так, по данным Ассоциации туроператоров России, визовые центры Болгарии, Германии, Испании, Португалии, Словакии и Словении закрыты совсем. Швеция и Финляндия только выдают готовые паспорта, заявления не принимают. Польша принимает заявления о выдаче краткосрочных виз (категории «C») только от водителей-дальнобойщиков и членов семьи граждан республики и других стран ЕС, причём только в посольстве в Москве.

Латвия тоже выдаёт визы исключительно в столице. Шенген могут получить международные автоперевозчики, моряки; члены семей граждан Латвии, специалисты, сезонные работники, спортсмены (для соревнований), студенты и ряд других. У Литвы среди подобных специфических категорий есть, например, деятели искусства, прибывающие в Литву с разрешения министра культуры для участия в художественных мероприятиях. Дания разрешает поездки с возвратом не позже 31 августа, тоже для определённых групп. ВЦ Италии в Москве с 30 июля возобновил приём документов исключительно на оформление следующих типов виз: рабочая, транспортная, служебная, транзитная, студенческая, медицинская, деловая, виза по семейным мотивам и виза для повторного въезда. Нидерланды ограничили цель въезда максимально: на визу могут рассчитывать лишь моряки, водители грузовиков, экипаж воздушного судна. Мальта тоже открыта только для моряков, экипажей и членов их семей. Норвегия помимо ВНЖ и долгосрочной визы D выдаёт визу C для спецкатегорий. Австрия сделала исключение только для близких родственников граждан Австрии или граждан ЕС,

С 3 августа Эстония выдаёт шенген владельцам ВНЖ или с правом на проживание и членам их семей (супруги, дети, внуки, родители, бабушки и дедушки), лицам, выезжающим на похороны близких родственников, принимающим непосредственное участие в перевозке грузов и сырья и ряду других.

ВЦ Чехии принимают заявления от членов семьи граждан ЕС; от лиц для въезда в интересах Чешской Республики; граждан, осуществляющих международные транспортные перевозки; с гуманитарными целями поездки; от зарегистрированных партнёров граждан ЧР, проживающих с ними и ведущих совместное хозяйство; сезонных рабочих. Франция выдаст визу по причине профессиональной деятельности или семейным обстоятельствам, если это требует длительного пребывания. Хорватия максимально расширила список причин и категорий лиц: члены семей, медработники, грузоперевозчики, сотрудники международных организаций и даже транзитные пассажиры — но последние должны доказать, что их точно пустят в страну назначения. Визу выдадут также студентам и тем, кто едет по срочным личным причинам вроде смерти или болезни родственника.