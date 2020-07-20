ГИБДД предупреждает о проблемах с записью на прием через госуслуги

Петербургская Госавтоинспекция информирует о том, что в настоящее время затруднена запись через портал госуслуг на получение регистрации транспортного средства, обмен и выдачу водительских прав. Причина в технических работах.



Как сообщается 20 июля в группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» «ВКонтакте», сейчас проводятся технические работы на сервере МВД России. Они сказываются на оказании услуг ГИБДД и когда будут завершены — неизвестно. В ведомстве приносят извинения за неудобства.

Есть два возможных выхода из ситуации. Можно повторить запрос на регистрацию через некоторое время. Если выдается сообщение, что вы уже записаны на получение этой услуги, но на какой день и время записывались, вы не помните, то нужно позвонить в соответствующее подразделение и уточнить их. Номера телефонов указаны на сайте «ГИБДД.РФ».