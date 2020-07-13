«Русские не встают на колени просто так». Российский гонщик Даниил Квят объяснил, почему не участвует в акции Black Lives Matter

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал, почему вновь отказался вставать на колено в рамках антирасистского движения «Black Lives Matter» («Жизни черных важны») в рамках Гран-при Штирии в минувшие выходные. В эфире телеканала «Россия-1» в понедельник, 13 июля, 26-летний спортсмен заявил, что для выражения своей позиции достаточно футболки.

«Все гонщики едины в борьбе против расизма. Никто таковым не является. Мы показали свою позицию, надев футболки «Конец расизму». Мы все против расизма. Но я против того, чтобы вставать на колено, потому что это против русского менталитета. Мы не встаем на колени просто так. Должна быть веская причина. И я был против этого. Но это личный выбор каждого, никто никого ни к чему не подталкивает. Каждый гонщик, каждый сотрудник делает то, что считает нужным», — подчеркнул Квят.

Напомним, что в прошлый раз Квят также объяснил отказ от участия в аналогичной акции тем, что «русские встают на колено только перед Родиной, флагом, Богом».

Движение Black Lives Matter возникло после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. Мужчина скончался в больнице. В США это вылилось в беспорядки и погромы по всей стране. Постепенно акции протеста против расового неравенства перебрались в Европу, где также переросли в массовые беспорядки.

Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности.