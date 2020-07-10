Владимир Драчев не стал дожидаться провала на выборах и добровольно ушел в отставку с поста президента Союза биатлонистов России. Что оставил Драчев после себя, и какие грехи могут помешать его преемнику снова сделать отечественный биатлон великим.

Скандалы, ссоры и обвинения в коррупции — что оставил Драчев после себя в российском биатлоне

Два года назад, когда президентом Союза биатлонистов России стал Владимир Драчев, казалось, что хуже быть уже не может. Но бывший глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области показал, что пределов совершенству нет. В июне 2020-го правление СБР назначило на 11 июля досрочные выборы нового лидера. Противником Драчева выступил двукратный олимпийский чемпион Виктор Майгуров. Увы, настоящей борьбы не получилось: действующий президент подал в отставку, превратив завтрашние выборы в формальность.

Что осталось после Драчева

Об этом подробно «Фонтанке» рассказывал президент петербургской федерации биатлона Дмитрий Васильев еще в апреле. Повторим тезисно и добавим еще пару упущенных в том интервью деталей.

В первую очередь Драчев должен был решить вопрос с финансированием СБР. В мае 2018 года он обещал привлечь в бюджет организации 500 млн рублей. В итоге получилось только 5 млн рублей от Россельхозбанка. Остальное добавил традиционный спонсор «Газпром» и спонсоры, привлеченные другими членами правления СБР.

Второй вопрос заключался в решении финансовых претензий Международной федерации биатлона (IBU). Долг СБР перед IBU за восстановление полноправного членства изначально составлял 700 тысяч евро. Было выплачено около 500 тысяч, но процесс слишком затягивался. В итоге IBU увеличила остаток долга со 170 тысяч евро до 356 тысяч. Пытаясь объяснить, как это произошло, Драчев в феврале 2020-го заявил, что «в этом нет ничего необычного, все происходит в рамках утвержденной дорожной карты». В июне после заседания исполкома IBU Драчев объявил, что долг может вырасти снова.



Также Драчев много раз за это время анонсировал покупку для сборной шлифмашины — специального оборудования для обработки лыж, которым пользуются все топовые национальные команды. Стоит такой аппарат 200 тысяч евро. В последний раз Драчев обещал купить ее в декабре 2019 года, но пока ситуация не сдвинулась с мертвой точки и здесь.

Был ряд и менее значимых обещаний, которые помогли Драчеву на выборах в 2018 году перетянуть на свою сторону некоторых сомневающихся членов правления СБР. Например, за счет спонсоров должны были быть куплены 12 автомобилей «Мерседес» для нужд сборных команд, а офис СБР переехать в более современное здание. Ничего из этого так и не было сделано.

Ну и главное — спортивные результаты за время правления Драчева не улучшились, а допинговых скандалов не стало меньше. Да и в целом атмосфера в сборной и внутри СБР стала только токсичнее. Из-за конфликта с Александром Касперовичем, личным тренером лучшего российского биатлониста Александра Логинова, российская команда вляпалась в международный скандал, а самому Логинову после этого пришлось вновь отбиваться от беспочвенных обвинений. Конфликт со своим же бывшим соратником, вице-президентом Сергеем Голиковым стал последней каплей, вскоре после которого правление СБР заговорило о досрочных выборах. Напомним, что Голиков обвинял Драчева в растрате средств, а тот, в свою очередь, назвал своего бывшего соратника алкоголиком. Проблема в том, что преемник Драчева прямо сейчас не выглядит спасителем.



Кто такой Майгуров

Уже завтра правление проголосует за Виктора Майгурова на безальтернативной основе. Майгуров — двукратный бронзовый призер Олимпиады, трехкратный чемпион мира. С 2014 по 2018 год занимал должность первого вице-президента IBU. Пытался избраться на тот же пост на следующие четыре года, но на фоне расследования нарушений в Международной федерации снял свою кандидатуру. Почти все биатлонные эксперты, включая Васильева, называют его идеальным новым президентом, но не все так очевидно.

В апреле 2018-го полиция Австрии нагрянула с обыском в штаб-квартиру IBU в Зальцбурге. Правоохранители заподозрили высшее руководство IBU в коррупции при распределении телеправ и допинговых нарушений, в том числе с участием российских спортсменов.

Претензии в первую очередь выдвигались в адрес тогдашнего президента федерации, норвежца Андерса Бессеберга, а также генерального секретаря Николь Реш. Предполагается, что чиновники за деньги скрывали факты применения запрещенных препаратов некоторыми спортсменами. Под подозрениями были в том числе анализы российских биатлонистов, сданных на ЧМ-2017 в Хохфильцене (Австрия).



По словам главного осведомителя WADA, бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, Бессеберг брал взятки из России, по несколько сотен тысяч евро за игнорирование нетипичных показателей в паспортах крови.

Майгурова тоже допрашивали по этому делу, но, как он сам говорил, к нему вопросов у следствия на сегодняшний день нет.

«Если бы ко мне у IBU были какие-то вопросы, давно бы уже велось параллельное расследование. Его нет. Изначально я разговаривал с комиссией по расследованию. Наш разговор длился около 1,5 часа. Я ответил на все вопросы, и на этом все», — говорил Майгуров.

В то же время он во всех интервью выступает в поддержку Бессеберга, называя того абсолютно честным и бескорыстным человеком, а обвинения в его адрес — чушью.

Есть и другие скелеты в шкафу у Майгурова. В 2011 году его неожиданно уволили с поста директора департамента физической культуры и спорта Югры. По данным сайта «ЮграPRO», причиной увольнения стал поддельный диплом о высшем спортивном образовании, который ему якобы выдали в Сибирской государственной академии физкультуры. На основе этого диплома он получил по сокращенной программе второе высшее образование.

