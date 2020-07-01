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01.07.2020 17:26
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«Мужское государство» заблокировали за призывы к насилию. Паблик обещал «морально уничтожить» россиянок за порноклип солиста Rammstein

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество «Мужское государство». При попытке перейти на страницу 1 июля пользователей встречает объяснение: в бан группу отправили за призывы к насильственным действиям.

Администратор паблика Владислав Поздняков сообщил о блокировке накануне вечером. «Ну забанили и забанили, че бухтеть-то…» — написал он на своей странице «ВКонтакте», попросив не спрашивать, что с группой.

Движение «Мужское государство» во «ВКонтакте» было представлено закрытым сообществом, на момент блокировки на него было подписано более 160 тысяч человек. Паблик прославился приверженностью к национализму и патриархату. В 2018 году фитнес-тренер Поздняков был осуждён по статье о возбуждении ненависти. За «действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к группе, выделенной по признаку пола, — женщинам» его наказали условно. Через год уже реальные сроки получили четверо студентов из Хабаровска, которые также состояли в «Мужском государстве».

В феврале этого года создатель «Мужского государства» вдохновил своих последователей на травлю девушек, которые снимались в порноклипе Тилля Линдеманна. Среди актрис опознали в том числе петербурженок, угрозы получали даже те, кто не участвовал в провокационных сценах.

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