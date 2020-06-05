Корреспондентов «Фонтанки», как и многих петербуржцев, последние недели атакуют вопросами знакомые из Москвы и других городов. Отпуска в Европе у них не предвидится, а самый европейский город России кажется доступным, и в нем, кажется, не надо получать ни пропусков, ни ждать своей очереди на прогулку. Мы попытались ответить на основные вопросы.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру«/Архив

Уважаемые москвичи и другие гости нашего города! Петербург открыт. У нас официально нет туристического сезона. Но нет и обязательного карантина, и пропусков для заезжих. Итак, вы собрались в Петербург. И коронавируса не боитесь. Вот что надо знать.

Уже разводят мосты, работают отели и некоторые бары на Рубинштейна (но навынос). Белые ночи наступают, а некоторые открытые храмы — не хуже закрытых музеев. Рассказываем, что ждет туристов в Северной столице летом-2020.

Опасно ли ехать?

Это решать вам. В Петербурге, по данным на 5 июня, заболели 17 882 человека, умер 291. Это уверенное третье место по стране после Москвы и Московской области. Но надо учитывать и размеры города. По числу заболевших на 100 тысяч жителей (333 человека) Северная столица не входит даже в десятку самых зараженных. Впереди Москва (1527) и область (569), ЯНАО (478), Ингушетия (464) и другие. С другой стороны, есть серьезные сомнения в официальной статистике, количество заболевших в день не падает, а смертность, возможно благодаря изменениям в расчетах, только растет. Больницы перегружены. Учитывая, что самоизолироваться вам негде, в случае появления симптомов есть шанс угодить в огромный госпиталь в «Ленэкспо» или в открытые в пансионатах «Заря» и «Балтиец» обсерваторы для легких больных. Условия там не вызывают восторга у «постояльцев», и выбраться можно только после получения отрицательных тестов.



Можно ли свободно попасть в город?

Из аэропорта или с железнодорожного вокзала можно без прелюдий отправляться на Невский проспект: Петербург, как и Москва, никогда не вводил карантин для прибывающих из других регионов — только для возвращающихся из-за рубежа. Роспотребнадзор встречать вас на перроне не будет, справка об отсутствии коронавируса, как на въезде в Сочи, не нужна.



Фото: «Фонтанка.ру«/Архив

Другое дело, что закрывались от столиц сами регионы. И после поездки в Петербург путешественникам грозил дома 14-дневный карантин. Однако местные администрации обязательную самоизоляцию постепенно снимают. Так что прибывающие, например, из Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Уфы и десятков других городов уже могут передвигаться туда и обратно абсолютно свободно. Остальным рекомендуем уточнять правила перед поездкой, чтобы внепланово не продлить себе отпуск уже дома.

Можно ли снять гостиницу или квартиру?

Запретов на работу гостиниц и аренду квартир не вводилось. Если открыть любой агрегатор, то можно приятно удивиться ценам: они — как не в сезон. К примеру, на сервисе «Фонтанки» «Покупай у своих» по промокоду FONTANKA можно найти скидки до 40% на гостиницы в самом центре города. Однако лучше перед бронированием позвонить в сам отель и уточнить, работают ли они фактически — времена для отрасли трудные.



Нужно ли носить маски, получать пропуск?

Цифрового концлагеря в Петербурге не создавали, прогулок по расписанию и пропусков у нас нет и не было никогда — москвичам будет приятно. Идти можно в любом направлении и сколько захочется. А если идти достаточно далеко, можно добраться до тех районов города, которые административно относятся к соседнему региону — Ленинградской области. Там уже открыты парикмахерские и вообще дышать можно еще свободнее.



Фото: «Фонтанка.ру«/Архив

Обязательный масочно-перчаточный режим с 1 июня отменен и в Петербурге. На улице можно ходить без защиты, она понадобится только в общественном транспорте, включая такси, и в магазинах. И важная информация для путешественников в возрасте: передвигаться людям 65+ можно, тоже не нарушая закон, — для них отменили обязательную самоизоляцию.



Фото: «Фонтанка.ру«/Архив

Бары, кафе, рестораны работают?

Официально нет. Работа ресторанов, баров, кафе и даже столовых (кроме заводских) приостановлена до 14 июня. Но почти все работают навынос, в режиме магазина без посадочных мест. А у многих баров и ресторанов на Рубинштейна стихийно появились одинокие столики или группы стульев. Те, кто заказывает еду и напитки навынос, охотно ими пользуются. Есть и подпольные заведения, работающие в полную силу, хотя с ними пытаются бороться.



Фото: «Фонтанка.ру«/Архив

Возможно ли сходить в Эрмитаж или Мариинский театр?

Нет, все музеи и театры закрыты. Но разрешены посещения кладбищ и храмов: Казанский собор и, например, Смоленское и Лазаревское или Тихвинское кладбища — сами себе музеи. А вот с театрами так не получится — они не работают, и, возможно, до сентября.



Фото: «Фонтанка.ру«/Архив

Можно ли поехать в Петергоф или Царское Село, посетить Летний сад?

Музеи-заповедники закрыты. Как, кстати, и все городские скверы и парки — до 14 июня, хотя по количеству посетителей внутри так и не скажешь. Тем не менее предупреждаем: если вас поймают внутри, то отвезут в отделение и выпишут штраф в 4000 рублей. Зато совершенно свободно можно поехать на залив с Финляндского вокзала — электрички в Комарово, Репино, Зеленогорск ходят по расписанию.



Фото: «Фонтанка.ру«/Архив

Как работает городской транспорт?

Метро закрывается на вход уже в 22:00, а не в полночь, как обычно. Движение наземного транспорта прекращается в районе 23:00, и работает он с увеличенными интервалами (то есть реже, чем обычно).

Каршеринг под тотальным запретом, но всегда доступно такси. Чтобы сесть в него, никаких пропусков не надо.



А развод мостов можно посмотреть?

Да. В ночь на 24 апреля в Петербурге впервые в этом сезоне развели все мосты и продолжают это делать в ежедневном режиме. Актуальный график можно уточнить на сайте «Мостотреста».



Фото: «Фонтанка.ру«/Архив

Поплавать на корабликах получится?

Реки и каналы, как и Большая Нева, пока девственно пусты — навигация закрыта. Исключение сделано только для судов специального назначения — ремонтных, аварийных, а также рыбацких.

Белые ночи хоть не отменили?

У природы никакого карантина нет. Сейчас уже в городе солнце заходит только после 22 часов, но и после этого темно становится только ближе к полуночи. А восход — в три часа ночи. Пик белых ночей традиционно придется на середину июня.



Фото: «Фонтанка.ру«/Архив

Это окончательные правила? Я еду во второй половине июня или позднее

Конечно, нет. Правила в Петербурге устанавливает 121-е постановление губернатора города. Текущая его версия действует до 14 июня. Как будет дальше — станет понятно через неделю. Читайте «Фонтанку».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

