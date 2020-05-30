В Петербург за день вернулись почти 400 потенциальных носителей коронавируса
Около четырехсот граждан РФ, в числе которых жители Петербурга и Ленобласти, должны вернуться на Родину 30 мая. В Пулково в течение дня встречают самолеты из Таиланда, Таджикистана и Великобритании.
Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, первым в город прибыл вывозной рейс из Бангкока, он прилетел в 16:00. Уже вечером, в 21:30, приземлился борт из Душанбе. Ближе к полуночи также ждут лайнер, который отправился из Лондона. Его ожидаемое время посадки — 23:08.
Как уточнили в Смольном, больше всего человек прибыло из Таджикистана — порядка двухсот. Таиланд вывозным рейсом покинули 98 граждан РФ. Из Великобритании должны вернуться 70 жителей России.
Туристов развезут по домам на специальных автобусах, которые уже ждут их в Пулково. В салон будут пускать по 25 пассажиров. До отправления у них возьмут анализы и выдадут предписание о необходимости соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Те, у кого не будет возможности провести карантин в домашний условиях, отправятся в обсерватор.
За последние два месяца петербургская воздушная гавань приняла около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись 2,5 тысячи человек.