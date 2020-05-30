В Петербург за день вернулись почти 400 потенциальных носителей коронавируса

Около четырехсот граждан РФ, в числе которых жители Петербурга и Ленобласти, должны вернуться на Родину 30 мая. В Пулково в течение дня встречают самолеты из Таиланда, Таджикистана и Великобритании.



Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, первым в город прибыл вывозной рейс из Бангкока, он прилетел в 16:00. Уже вечером, в 21:30, приземлился борт из Душанбе. Ближе к полуночи также ждут лайнер, который отправился из Лондона. Его ожидаемое время посадки — 23:08.

Как уточнили в Смольном, больше всего человек прибыло из Таджикистана — порядка двухсот. Таиланд вывозным рейсом покинули 98 граждан РФ. Из Великобритании должны вернуться 70 жителей России.