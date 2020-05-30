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30.05.2020 21:30
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В Петербург за день вернулись почти 400 потенциальных носителей коронавируса

Около четырехсот граждан РФ, в числе которых жители Петербурга и Ленобласти, должны вернуться на Родину 30 мая. В Пулково в течение дня встречают самолеты из Таиланда, Таджикистана и Великобритании.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, первым в город прибыл вывозной рейс из Бангкока, он прилетел в 16:00. Уже вечером, в 21:30, приземлился борт из Душанбе. Ближе к полуночи также ждут лайнер, который отправился из Лондона. Его ожидаемое время посадки — 23:08.

Как уточнили в Смольном, больше всего человек прибыло из Таджикистана — порядка двухсот. Таиланд вывозным рейсом покинули 98 граждан РФ. Из Великобритании должны вернуться 70 жителей России.

Туристов развезут по домам на специальных автобусах, которые уже ждут их в Пулково. В салон будут пускать по 25 пассажиров. До отправления у них возьмут анализы и выдадут предписание о необходимости соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Те, у кого не будет возможности провести карантин в домашний условиях, отправятся в обсерватор.

За последние два месяца петербургская воздушная гавань приняла около 35 вывозных рейсов более чем из 10 стран. В Петербург вернулись 2,5 тысячи человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

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Сколько можно писать о том, что вот они обязательно привезут корону в Петербург? Они прилетают из стран, где заразившихся меньше, чем в России. В Таиланде чуть больше 3 тысяч на всю страну, в одном Петербурге в разы больше. Это им надо бояться нас, а не нам их. Пора уже прекращать разводить панику.
ldsDenis
А с чего людей из-за границы сажают на карантин, а с другого города или района нет? То, что он прибыл из-за границе не означает, что он побывал в зоне заражения. У них точно такая же вероятность заболеть, как и у всех других внутри страны.
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