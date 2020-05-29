Стая обезьян в Индии атаковала медицинского работника и отобрала у него образцы крови пациентов с положительным результатом на COVID-19, сообщает 29 мая Reuters со ссылкой на местные власти.

A monkey in India's Meerut intervened a lab technician carrying blood samples of Covid-19 patients and snatched the packets from him. Technician now facing inquiry over why he choose to record the incident instead of rescuing the packets.#coronavirus pic.twitter.com/mO1gmdGEwX — Rishikesh Kumar (@rishhikesh) May 29, 2020

Инцидент произошёл на этой неделе, когда лаборант шел по территории кампуса государственного медицинского колледжа в городе Мирут, который находится в 70 километрах к северо-востоку от Нью-Дели. «Обезьяны сбежали с образцами крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение. <...> Нам пришлось заново брать анализы», — рассказал сотрудник колледжа доктор С. К. Гарг.