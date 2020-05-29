FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +19
71.10р78.26р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.05.2020 15:10
10
Печать

Обезьяны похитили образцы крови с коронавирусом в Индии

Стая обезьян в Индии атаковала медицинского работника и отобрала у него образцы крови пациентов с положительным результатом на COVID-19, сообщает 29 мая Reuters со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошёл на этой неделе, когда лаборант шел по территории кампуса государственного медицинского колледжа в городе Мирут, который находится в 70 километрах к северо-востоку от Нью-Дели.

«Обезьяны сбежали с образцами крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение. <...> Нам пришлось заново брать анализы», — рассказал сотрудник колледжа доктор С. К. Гарг.

Согласно сообщению властей, неясно, разлили ли обезьяны образцы крови, но люди, живущие около утопающего в зелени кампуса, опасаются дальнейшего распространения вируса, ведь обезьяны могли утащить пробы в жилые районы.

Также, по словам Гарга, неизвестно, могут ли обезьяны заразиться коронавирусом в случае прямого контакта с зараженной кровью. До этого не было никаких доказательств того, что эти животные могут заразиться COVID-19.

За событиями пандемии в Петербурге, России и мире «Фонтанка» следит в онлайн-трансляции.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

efela
Не подкидывайте идеи нашему роспотребпозору, а то сейчас возникнет версия почему они результаты тестов задерживают.
DEMOMON
Это самая весёлая новость за неделю! А может и за месяц.
spb7771250
Новый поворот сюжета? Как в фильме "Заражение" уже получилось, теперь другой, название не скажу!? ) Ок, это будет интересно. Обезьяны лучше, чем как в еще одном фильме, где все замерзло. )
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний