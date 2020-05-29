Обезьяны похитили образцы крови с коронавирусом в Индии
Стая обезьян в Индии атаковала медицинского работника и отобрала у него образцы крови пациентов с положительным результатом на COVID-19, сообщает 29 мая Reuters со ссылкой на местные власти.
A monkey in India's Meerut intervened a lab technician carrying blood samples of Covid-19 patients and snatched the packets from him. Technician now facing inquiry over why he choose to record the incident instead of rescuing the packets.#coronavirus pic.twitter.com/mO1gmdGEwX— Rishikesh Kumar (@rishhikesh) May 29, 2020
Инцидент произошёл на этой неделе, когда лаборант шел по территории кампуса государственного медицинского колледжа в городе Мирут, который находится в 70 километрах к северо-востоку от Нью-Дели.
«Обезьяны сбежали с образцами крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение. <...> Нам пришлось заново брать анализы», — рассказал сотрудник колледжа доктор С. К. Гарг.
Согласно сообщению властей, неясно, разлили ли обезьяны образцы крови, но люди, живущие около утопающего в зелени кампуса, опасаются дальнейшего распространения вируса, ведь обезьяны могли утащить пробы в жилые районы.
Также, по словам Гарга, неизвестно, могут ли обезьяны заразиться коронавирусом в случае прямого контакта с зараженной кровью. До этого не было никаких доказательств того, что эти животные могут заразиться COVID-19.
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