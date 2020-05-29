Петербургское кафе закрыли из-за желания посетителей выпить чай за столом. Его владелец увидел в случившемся происки конкурентов

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 мая, Невский районный суд привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя, которому принадлежит точка общепита на улице Тельмана. Ему пришлось отвечать по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия).

Владелец свою вину не признал, заявив, что с середины апреля этого года кафе работает только на вынос, о чем посетители были оповещены с помощью информационных табличек на дверях и барной стойке. Зная о том, что существуют люди, которым письменного предупреждения может оказаться мало, руководитель заведения поручил своим работникам также ограничить рассадку гостей в зале: сдвинуть мебель и убрать столовые приборы.

Протокол о нарушении, по его словам, был составлен в день, когда он отсутствовал. Бизнесмен, описывая ситуацию, ссылался на своего сотрудника, который был свидетелем произошедшего. Тот объяснил, что в помещение зашли двое мужчин, купили чай и салат, после чего проследовали с покупками к одному из столиков. Официант сделал им замечание, сказав, что оставаться в кафе нельзя. В этот момент туда зашли сотрудники полиции.

Суд на две недели приостановил работу точки питания. Индивидуальный предприниматель считает, что все это было подстроено его конкурентами.