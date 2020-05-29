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29.05.2020 13:28
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Около 60% квартир в новостройках Петербурга продается с отделкой

За последние пять лет доля объектов с отделкой в сегменте масс-маркет достигла 55–60% от совокупного объема предложения в Петербурге. По данным исследования «Группы ЛСР», жилье с чистовой отделкой предпочитают около половины покупателей. Еще около 30% выбирают квартиру без отделки, а 10–15% устраивает предчистовой вариант.

Среди основных факторов, влияющих на выбор квартиры с отделкой, респонденты назвали возможность заселиться сразу после получения ключей и отсутствие необходимости заниматься затратным и изматывающим ремонтом.

Квартиры с отделкой от застройщика на рынке появились относительно недавно, и с тех пор успело смениться несколько трендов в оформлении, отмечается в исследовании. Например, в 90-е господствовало увлечение форматом итальянских салонов: бежево-коричневая гамма, панно и бордюры на стенках, глянцевая плитка. Постепенно люди насытились дворцовым убранством, и все пошло к упрощению. В 2000-х многие обратились к художественной укладке декоративного камня. После этого популярность набрал стиль лофт — как упрощение в максимальном виде. И до сих пор тяга к простым, легким интерьерам сохраняется. А сейчас наибольшей популярностью пользуется скандинавский стиль. Основной цвет здесь — белый, который объединяет все части помещения в единое целое, многократно отражает солнечные лучи, делая квартиру светлее, что актуально для северных широт.

— Сегодня многие квартиры сдаются именно со скандинавской отделкой, — отмечает Ольга Аветисова, заместитель коммерческого директора «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад». — Этот стиль — база, основа для творчества и проявления индивидуальности, своеобразный чистый холст, который можно акцентировать по своему желанию.

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