Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , на ЗСД столкнулись два легковых автомобиля. На кадрах с места аварии видно развернутую почти на 180 градусов «Ладу Приору», у которой багажник буквально вдавило в салон, и еще одну также развернутую против движения легковую машину, у которой стоит медицинская каталка. На месте машина реанимации, суетятся медики.

Серьезная авария затруднила движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра Петербурга. Заняты несколько рядов, на месте работают медики.

«Что-то серьёзное с водителем и пассажиром. Скорая летела очень быстро», — пишет участник группы Владимир.

В приложении «Ваш ЗСД» предупреждают об аварийном транспорте в первых полосах на Центральном участке магистрали на Васильевском острове, перед подъемом к вантовому мосту через Корабельный фарватер в южном направлении. По данным «Яндекс.Пробок», затор в районе места аварии тянется уже почти на 3 километра.

В отдел пропаганды УГИБДД информация о ДТП пока не поступала. Подробности произошедшего уточняются.