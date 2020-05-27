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27.05.2020 13:27
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На ЗСД укоротили «Приору». Мост через Корабельный фарватер встал в пробке

Серьезная авария затруднила движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра Петербурга. Заняты несколько рядов, на месте работают медики.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на ЗСД столкнулись два легковых автомобиля. На кадрах с места аварии видно развернутую почти на 180 градусов «Ладу Приору», у которой багажник буквально вдавило в салон, и еще одну также развернутую против движения легковую машину, у которой стоит медицинская каталка. На месте машина реанимации, суетятся медики.

«Что-то серьёзное с водителем и пассажиром. Скорая летела очень быстро», — пишет участник группы Владимир.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В приложении «Ваш ЗСД» предупреждают об аварийном транспорте в первых полосах на Центральном участке магистрали на Васильевском острове, перед подъемом к вантовому мосту через Корабельный фарватер в южном направлении. По данным «Яндекс.Пробок», затор в районе места аварии тянется уже почти на 3 километра.

В отдел пропаганды УГИБДД информация о ДТП пока не поступала. Подробности произошедшего уточняются.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13240981" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13240981" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13240981" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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