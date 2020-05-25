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25.05.2020 11:24
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Водитель «Ниссана» задавил попутного велосипедиста на Горском шоссе

ДТП со смертельным исходом произошло утром 25 мая в Выборгском районе Петербурга. Автомобилист не поделил шоссе в Левашово с велосипедистом.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8 часов утра 60-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Nissan Qashqai по Горскому шоссе от улицы Володарского в сторону Парковой улицы, сбил попутного велосипедиста.

В результате ДТП 57-летний мужчина, управлявший велосипедом, от полученных травм скончался на месте. ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: «Мегаполис | Санкт-Петербург»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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