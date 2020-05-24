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24.05.2020 11:34
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Федерация рестораторов и отельеров предложила план постепенного открытия кафе. Для летних просят соцдистанцию в один метр

Федерация рестораторов и отельеров РФ направила главам профильных госструктур письмо с предложением плана по постепенному снятию ограничений с предприятий общественного питания. Об этом со ссылкой на письмо главы организации Игоря Бухарова пишет РБК.

План подразумевает три этапа ослабления ограничений. В рамках первого заседания должны разрешить работать навынос и доставлять готовую продукцию. В Петербурге в настоящее время кафе могут это делать. Второй этап подразумевает открытие летних кафе с соблюдением социальной дистанции — не менее 1 метра между столами. Кафе площадью менее 200 кв. метров предлагается открыть при условии, что использоваться будут только 50 % посадочных мест. А в отдельных залах разрешить проведение семейных торжеств численностью не более 20 человек.

На третьем этапе все предприятия общепита предлагается запустить при соблюдении действующих нормативных требований и разрешить массовые мероприятия до 100 человек, в частности поминки, банкеты и праздники. На протяжении всех этапов в ресторанах и кафе должна постоянно измеряться температура у работников и проводиться дезинфекция.

Письмо было направлено руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, министру промышленности и торговли Денису Мантурову, уполномоченному по правам бизнеса Борису Титову, руководителю Торгово-промышленной палаты Сергею Катырину, а также президенту «Деловой России» Павлу Титову и главе «Опоры России» Александру Калинину.

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Комментарии (16)

Тимур Федосов
Уже давно ясно, что массовые мероприятия раньше осени не разрешат проводить. Максимум - разрешат на террасах ресторанов столики на расстояние 1,5 метра и с посадкой по 2 человека за столом, но к банкетам и праздникам эти послабления все равно никакого отношения не имеют. Так что единственный вариант - аренда банкетного шатра для установки на своём дачном участке!))
КириллП
Да есть же простое решение: не нравится забегаловка - не ходи! С точки зрения плохо помытой посуды обычный сальмонеллез, кстати, ничуть не лучше коронавируса. Пол страны еще не переместилось в сортиры? Значит, в целом нормально моют. Сомневаешься, боишься плохо помытой посуды - не ходи!
ZAP
Ни в коем случае, не сейчас!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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