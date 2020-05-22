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22.05.2020 19:26
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Внедорожник оторвал бампер легковой и уехал в магазин на углу Благодатной и Севастьянова

В Московском районе Петербурга внедорожник после столкновения с другим автомобилем вылетел на тротуар. Кроме машин досталось дому и водосточной трубе.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Благодатной улицы и улицы Севастьянова столкнулись два автомобиля, после чего один из них — Volkswagen — вылетел на тротуар и врезался в витрину магазина «Метизы», расположенного в доме 6 по Севастьянова.

Второй автомобиль остался стоять на трамвайных путях посреди перекрестка, из-за чего на Благодатной скопилась очередь как минимум из четырех трамваев, отмечает очевидец Дмитрий. Оторванный задний бампер легковушки отлетел в крайний ряд за пешеходный переход.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Дочка попала в этот замес, но все хорошо, какая-то минутка спасла ей жизнь, летел на красный, говорит, что солнце осветило», — пишет в комментариях участница группы Светлана.

«Авария случилась у меня за спиной. Я выбирала: пойти в банк по Севастьянова или перейти дорогу домой на Благодатную. Хорошо, что выбрала банк», — добавляет очевидица Таня.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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