В Московском районе Петербурга внедорожник после столкновения с другим автомобилем вылетел на тротуар. Кроме машин досталось дому и водосточной трубе.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Благодатной улицы и улицы Севастьянова столкнулись два автомобиля, после чего один из них — Volkswagen — вылетел на тротуар и врезался в витрину магазина «Метизы», расположенного в доме 6 по Севастьянова.

Второй автомобиль остался стоять на трамвайных путях посреди перекрестка, из-за чего на Благодатной скопилась очередь как минимум из четырех трамваев, отмечает очевидец Дмитрий. Оторванный задний бампер легковушки отлетел в крайний ряд за пешеходный переход.