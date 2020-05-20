Новые и «зеленые». В Петербурге появились отделения двух молодых партий
В мае в Петербурге в один день зарегистрировали региональные отделения две новые политические партии: «Новые люди» владельца Faberlic Алексея Нечаева и «Зеленая перспектива» художника Василия Ложкина. Это следует из данных базы СПАРК.
Оба региональных отделения зарегистрированы 7 мая. Секретарем совета реготделения «Новых людей» значится 64-летний Александр Дворядкин. Политическое объединение создал владелец компании Faberlic Алексей Нечаев в Москве в марте 2020 года, в апреле его зарегистрировал Минюст. Предприниматель является членом центрального штаба ОНФ. Партию возглавила руководитель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова.
Экологическую партию «Зеленая перспектива» также официально зарегистрировали в прошлом месяце. Ее лицом стал художник Алексей Куделин, больше известный как Вася Ложкин, интервью с которым можно прочитать на «Фонтанке».
Главой экопартии был избран бывший член подмосковного движения «Местные» Руслан Хвостов. Председателем политсовета петербургского реготделения стал 32-летний Павел Гойхман.
Как пишет издание 47News, 18 мая обе политические партии зарегистрировали отделения в Ленинградской области.