Новые и «зеленые». В Петербурге появились отделения двух молодых партий

В мае в Петербурге в один день зарегистрировали региональные отделения две новые политические партии: «Новые люди» владельца Faberlic Алексея Нечаева и «Зеленая перспектива» художника Василия Ложкина. Это следует из данных базы СПАРК.

Оба региональных отделения зарегистрированы 7 мая. Секретарем совета реготделения «Новых людей» значится 64-летний Александр Дворядкин. Политическое объединение создал владелец компании Faberlic Алексей Нечаев в Москве в марте 2020 года, в апреле его зарегистрировал Минюст. Предприниматель является членом центрального штаба ОНФ. Партию возглавила руководитель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова.