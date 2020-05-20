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20.05.2020 17:31
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Новые и «зеленые». В Петербурге появились отделения двух молодых партий

В мае в Петербурге в один день зарегистрировали региональные отделения две новые политические партии: «Новые люди» владельца Faberlic Алексея Нечаева и «Зеленая перспектива» художника Василия Ложкина. Это следует из данных базы СПАРК.

Оба региональных отделения зарегистрированы 7 мая. Секретарем совета реготделения «Новых людей» значится 64-летний Александр Дворядкин. Политическое объединение создал владелец компании Faberlic Алексей Нечаев в Москве в марте 2020 года, в апреле его зарегистрировал Минюст. Предприниматель является членом центрального штаба ОНФ. Партию возглавила руководитель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова.

Экологическую партию «Зеленая перспектива» также официально зарегистрировали в прошлом месяце. Ее лицом стал художник Алексей Куделин, больше известный как Вася Ложкин, интервью с которым можно прочитать на «Фонтанке».

Главой экопартии был избран бывший член подмосковного движения «Местные» Руслан Хвостов. Председателем политсовета петербургского реготделения стал 32-летний Павел Гойхман.

Как пишет издание 47News, 18 мая обе политические партии зарегистрировали отделения в Ленинградской области.

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Комментарии (2)

ussr_5e4d4b41561db
имитация бурной деятельности... имитация демократии...
260642921
Ждем новую картину Васи Ложкина "У нас в Думке все зашыбись"
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