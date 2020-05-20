Дождь и ветер. Петербург во власти циклонической депрессии

Утром солнце, днем — дождь. На погоду северной столице до сих пор влияет циклон с центром в Предуралье.
Как сообщает 20 мая ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», среда в городе будет мокрой. Днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью северных направлений от слабого до умеренного.
По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса метеорологические условия в Санкт-Петербурге продолжит определять тыловая часть обширной циклонической депрессии, с центром над Предуральем.
Температура воздуха +10…+12°.
Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.