Дождь и ветер. Петербург во власти циклонической депрессии

Утром солнце, днем — дождь. На погоду северной столице до сих пор влияет циклон с центром в Предуралье.



Как сообщает 20 мая ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», среда в городе будет мокрой. Днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер ночью северных направлений от слабого до умеренного.



По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса метеорологические условия в Санкт-Петербурге продолжит определять тыловая часть обширной циклонической депрессии, с центром над Предуральем.

