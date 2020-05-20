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20.05.2020 00:44
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Нетаньяху открыл в Израиле синагоги и мечети

Власти Израиля приняли решение разрешить с 20 мая открытие синагог и мечетей в стране, сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание с участием министров здравоохранения Юлием Эдельштейном и внутренних дел Арье Дери. Принято решение разрешить с завтрашнего дня (20 мая) открытие молельных домов при соблюдении ряда условий", - говорится в сообщении.

В частности, на богослужениях разрешается присутствие до 50 человек, которые должны носить маски и соблюдать дистанцию в два метра, указали в канцелярии. Кроме этого, должен быть назначен ответственный за соблюдение указаний Минздрава, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

17 мая в Израиле возобновилась учеба в школах, с 20 мая открываются 136 пляжей на Средиземном, Красном и Мертвом морях, а также озере Кинерет.

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