Нетаньяху открыл в Израиле синагоги и мечети

Власти Израиля приняли решение разрешить с 20 мая открытие синагог и мечетей в стране, сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Принято решение разрешить с завтрашнего дня открытие молельных домов при соблюдении следующих условий: - до 50 присутствующих;— ПМ Израиля (@IsraeliPM_Rus) May 19, 2020
- дистанция 2 метра между молящимися;
- ношение масок;
- соблюдение правил гигиены;
- назначение ответственного за соблюдение инструкций.
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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание с участием министров здравоохранения Юлием Эдельштейном и внутренних дел Арье Дери. Принято решение разрешить с завтрашнего дня (20 мая) открытие молельных домов при соблюдении ряда условий", - говорится в сообщении.
В частности, на богослужениях разрешается присутствие до 50 человек, которые должны носить маски и соблюдать дистанцию в два метра, указали в канцелярии. Кроме этого, должен быть назначен ответственный за соблюдение указаний Минздрава, направленных на предотвращение распространения коронавируса.
17 мая в Израиле возобновилась учеба в школах, с 20 мая открываются 136 пляжей на Средиземном, Красном и Мертвом морях, а также озере Кинерет.