Нетаньяху открыл в Израиле синагоги и мечети

Принято решение разрешить с завтрашнего дня открытие молельных домов при соблюдении следующих условий: - до 50 присутствующих; - дистанция 2 метра между молящимися; - ношение масок; - соблюдение правил гигиены; - назначение ответственного за соблюдение инструкций. 1/2

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание с участием министров здравоохранения Юлием Эдельштейном и внутренних дел Арье Дери. Принято решение разрешить с завтрашнего дня (20 мая) открытие молельных домов при соблюдении ряда условий", - говорится в сообщении.

В частности, на богослужениях разрешается присутствие до 50 человек, которые должны носить маски и соблюдать дистанцию в два метра, указали в канцелярии. Кроме этого, должен быть назначен ответственный за соблюдение указаний Минздрава, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

