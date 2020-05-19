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19.05.2020 19:10
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На Васильевском разгоряченный алкоголем водитель «десятки» влетел в фуру и устроил догонялки с гаишниками

Погоня за выпившим автомобилистом в Василеостровском районе обернулась ДТП и забегом сотрудников ГИБДД. После столкновения с большегрузом предполагаемый виновник аварии удирал от гаишников по проезжей части, как спортсмен-легкоатлет.

«На перекрестке Наличной и Уральской произошла авария в процессе погони ГАИ за черным Volvo. В итоге Volvo остановилась о фуру. Из легковушки выскочил парень и попытался скрыться, полицейский побежал вслед за ним», — написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 19 мая.

Другие свидетели происшествия в комментариях к записи отметили, что пытавшийся сбежать с места происшествия водитель «на ногах еле стоял и был бледнее моли».

Однако видеозапись, оказавшаяся в распоряжении «Фонтанки», напротив, говорит о легкоатлетических способностях автомобилиста, учитывая тот факт, что за несколько минут до забега он попал в ДТП.

Как сообщает «Дорожный инспектор», от гаишников пытался удрать 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110. До столкновения с грузовиком «Вольво» он проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться, что и привело к погоне и ДТП.

В результате проверки установлено, что в крови автомобилиста был алкоголь, а водительское удостоверение отсутствовало.

Протокол был составлен по административным статьям о вождении машины в нетрезвом виде, а также об отсутствии страховки. Кроме того, дерзкому водителю грозит уголовная статья 264.1 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

AGP
Фъ, так "десятка" или "Вольво"? Вы бы хоть комментарии в "ДТП и ЧП" прочитали, фотки посмотрели, сами прочитали, что погаписали. Или, главное, тиснуть побыстрее?
Агроном аэродрома
И эти камеры проверяют нарушение масочного режима??!!
Djnyana
Получается что.. «на ногах еле стоял и был бледнее моли» - относится к инспектору, после забега? )
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