На Васильевском разгоряченный алкоголем водитель «десятки» влетел в фуру и устроил догонялки с гаишниками

Погоня за выпившим автомобилистом в Василеостровском районе обернулась ДТП и забегом сотрудников ГИБДД. После столкновения с большегрузом предполагаемый виновник аварии удирал от гаишников по проезжей части, как спортсмен-легкоатлет. «На перекрестке Наличной и Уральской произошла авария в процессе погони ГАИ за черным Volvo. В итоге Volvo остановилась о фуру. Из легковушки выскочил парень и попытался скрыться, полицейский побежал вслед за ним», — написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 19 мая.

Другие свидетели происшествия в комментариях к записи отметили, что пытавшийся сбежать с места происшествия водитель «на ногах еле стоял и был бледнее моли». Однако видеозапись, оказавшаяся в распоряжении «Фонтанки», напротив, говорит о легкоатлетических способностях автомобилиста, учитывая тот факт, что за несколько минут до забега он попал в ДТП.