На Васильевском разгоряченный алкоголем водитель «десятки» влетел в фуру и устроил догонялки с гаишниками
Погоня за выпившим автомобилистом в Василеостровском районе обернулась ДТП и забегом сотрудников ГИБДД. После столкновения с большегрузом предполагаемый виновник аварии удирал от гаишников по проезжей части, как спортсмен-легкоатлет.
«На перекрестке Наличной и Уральской произошла авария в процессе погони ГАИ за черным Volvo. В итоге Volvo остановилась о фуру. Из легковушки выскочил парень и попытался скрыться, полицейский побежал вслед за ним», — написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 19 мая.
Другие свидетели происшествия в комментариях к записи отметили, что пытавшийся сбежать с места происшествия водитель «на ногах еле стоял и был бледнее моли».
Однако видеозапись, оказавшаяся в распоряжении «Фонтанки», напротив, говорит о легкоатлетических способностях автомобилиста, учитывая тот факт, что за несколько минут до забега он попал в ДТП.
Как сообщает «Дорожный инспектор», от гаишников пытался удрать 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110. До столкновения с грузовиком «Вольво» он проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться, что и привело к погоне и ДТП.
В результате проверки установлено, что в крови автомобилиста был алкоголь, а водительское удостоверение отсутствовало.
Протокол был составлен по административным статьям о вождении машины в нетрезвом виде, а также об отсутствии страховки. Кроме того, дерзкому водителю грозит уголовная статья 264.1 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).