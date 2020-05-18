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18.05.2020 22:05
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Правительство РФ утвердило налоговую отсрочку для арендодателей

Исполняющий обязанности премьер-министра России Андрей Белоусов утвердил отсрочку по налогам для арендодателей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства 18 мая.

«Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Такое постановление утвердило правительство», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что отсрочку смогут получить те арендодатели, которые предоставили отсрочку по арендным платежам своим арендаторам.

Кроме того, арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

При этом мера не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

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Комментарии (6)

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alexpv
"При этом мера не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы".

Извиняюсь спросить, а на что тогда эта мера распространяется, если все основные налоги остаются? Фуфломицин в квадрате!
ussr_5e4d4b41561db
очередная отСРАЧка, вместо отмены... ПОЗОР ВЛАСТЯМ! Как бы хотелось отправить вас всех В ОТСТАВКУ, если бы вы только знали.... и не мне одному... а сотням и тысячам граждан, владельцам бизнеса и простым сотрудникам, которым вы НИКОМУ НЕ ПОМОГЛИ....
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