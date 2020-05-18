Правительство РФ утвердило налоговую отсрочку для арендодателей

Отмечается, что отсрочку смогут получить те арендодатели, которые предоставили отсрочку по арендным платежам своим арендаторам.

«Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Такое постановление утвердило правительство», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Исполняющий обязанности премьер-министра России Андрей Белоусов утвердил отсрочку по налогам для арендодателей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства 18 мая.

Кроме того, арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».



При этом мера не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

