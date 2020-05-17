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17.05.2020 13:52
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Одно из общежитий «Лесопилки» закрыли на карантин. Положительные тесты на коронавирус получили иностранные студенты

Около ста человек оказались заперты на две недели в общежитии на Новороссийской улице в Петербурге. Коронавирусом заразились три человека, обучающиеся в Лесотехническом университете имени Кирова, все они граждане Вьетнама.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе университета 17 мая, положительные результаты теста на коронавирус у двух аспирантов и студента пришли накануне. Жили зараженные в общежитии на Новороссийской улице, дом 36, в соседних комнатах. В тот же день здание превратили в обсерватор. Теперь у всех остальных студентов, а это около ста человек, возьмут материал для тестов. Внутри организован медпост, в ближайшие две недели все обитатели общежития на улицу выйти не смогут.

Ранее на карантин закрывались общежитие Университета путей сообщения, Первого меда, колледжа при Политехе, Института кино и телевидения и СЗГМУ имени Мечникова, где был выявлен первый в Петербурге заболевший.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

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