Рабочий стройки на Московском шоссе упал с высоты. У него диагностированы переломы и заподозрен коронавирус
Рабочий стройки, расположенной в Московском районе Петербурга, попал в больницу с признаками падения с высоты, а в итоге оказался в стационаре с подозрением на ковид.
Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, в минувшую субботу в одно из медицинских учреждений города поступил 20-летний уроженец Узбекистана. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы, характерные для падения с высоты. Дальнейшее обследование показало, что у пациента еще и пневмония. С подозрением на коронавирус его перевели в Александровскую больницу, которая принимает, в том числе, и больных COVID-19.
По предварительной информации, пострадавший упал с высоты третьего этажа строящегося здания, расположенного на Московском шоссе, 13б.
Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу на территории бывшего мясокомбината «Самсон» возводятся семь корпусов жилого комплекса «Звёзды Столиц» от застройщика «ИнтерГрупп».
По данным «Фонтанки», генеральным подрядчиком стройки выступает ООО «Абсолют Групп», а субподрядчиком — ООО «Пулково Групп», где и работал пострадавший. Получить официальный комментарий по ситуации, а также узнать, заморожена ли стройка из-за возможного случая коронавируса, корреспонденту издания не удалось.