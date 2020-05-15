Рабочий стройки на Московском шоссе упал с высоты. У него диагностированы переломы и заподозрен коронавирус

Рабочий стройки, расположенной в Московском районе Петербурга, попал в больницу с признаками падения с высоты, а в итоге оказался в стационаре с подозрением на ковид.



Как стало известно «Фонтанке» 15 мая, в минувшую субботу в одно из медицинских учреждений города поступил 20-летний уроженец Узбекистана. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы, характерные для падения с высоты. Дальнейшее обследование показало, что у пациента еще и пневмония. С подозрением на коронавирус его перевели в Александровскую больницу, которая принимает, в том числе, и больных COVID-19.

