Шестеро умерших от коронавируса из свежей статистики в Петербурге были пенсионерами
В комитете по здравоохранению Смольного рассказали подробности о шести жертвах СOVID-19 в Петербурге, о которых стало известно утром 14 мая.
«Среди них — женщины 67, 85, 89 и 89 лет, мужчины 54 и 94 лет. Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, заболевания головного мозга, онкологическое заболевание», — сообщили в комздраве.
Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила, что к смерти привела коронавирусная инфекция.
По официальным данным, всего в Петербурге зарегистрировано 8 945 случаев заболевания СOVID-19. Из них 1 899 человек выздоровели, 69 скончались. Город на третьем месте по числу заболевших и умерших в России. Первые две строчки занимают Москва и Московская область.