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В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго»

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14.05.2020 19:47
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Шестеро умерших от коронавируса из свежей статистики в Петербурге были пенсионерами

В комитете по здравоохранению Смольного рассказали подробности о шести жертвах СOVID-19 в Петербурге, о которых стало известно утром 14 мая.

«Среди них — женщины 67, 85, 89 и 89 лет, мужчины 54 и 94 лет. Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, заболевания головного мозга, онкологическое заболевание», — сообщили в комздраве.

Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила, что к смерти привела коронавирусная инфекция.

По официальным данным, всего в Петербурге зарегистрировано 8 945 случаев заболевания СOVID-19. Из них 1 899 человек выздоровели, 69 скончались. Город на третьем месте по числу заболевших и умерших в России. Первые две строчки занимают Москва и Московская область.

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Комментарии (3)

260878001
Сначала упорно акцентируют внимание на пожилом возрасте жертв и букете хронических заболеваний, а потом удивляются что все больше людей не воспринимают "эпидемию" всерьез
LEV65
Так наш город второй по количеству людей в стране. Не удивительно, что по количеству в первых рядах.
Gilka
а как же магическая цифра 3?
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