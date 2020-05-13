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13.05.2020 20:22
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Глава оппозиционного муниципалитета Павел Швец заявил об угрозах

Глава МО №72 Павел Швец 13 мая обратился в прокуратуру с заявлением об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Поводом стала переписка в групповом чате с помощником депутата Госдумы Сергея Боярского Алексеем Пониматкиным. Документ есть в распоряжении «Фонтанки».

В групповом чате в WhatsApp «Фрунзенский район», участниками которого являются главы МО и сотрудники комитета по территориальному развитию, вечером 12 мая обсуждались вопросы о деятельности органов местного самоуправления. Швец задал вопрос о возможности получения муниципалитетами дотаций и бюджетных кредитов.

После этого в чате один из участников опубликовал аудиосообщение, в котором, по мнению заявителя, содержалась угроза. В частности, фраза «куда ты лезешь, тебе голову проломят, никакая Генриховна не поможет». Номер автора сообщения, говорится в заявлении, принадлежит главе МО «Купчино», помощнику депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Боярского Алексею Пониматкину. Сообщение с этого номера было оперативно удалено из чата. Отметим, что до 2019 года Павел Швец являлся помощников депутата Заксобрания Петербурга Дмитриевой Оксаны Генриховны.

Швец попросил прокуратуру проверить изложенное в заявлении и решить вопрос о возбуждении уголовного дела. В подтверждение он приложил скриншоты переписки в чате. На звонки «Фонтанки» глава МО «Купчино» не ответил.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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мухомор
всё что связано в семьёй Боярских вызывает чувство омерзения.
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