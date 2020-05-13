Глава оппозиционного муниципалитета Павел Швец заявил об угрозах

Глава МО №72 Павел Швец 13 мая обратился в прокуратуру с заявлением об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Поводом стала переписка в групповом чате с помощником депутата Госдумы Сергея Боярского Алексеем Пониматкиным. Документ есть в распоряжении «Фонтанки».



В групповом чате в WhatsApp «Фрунзенский район», участниками которого являются главы МО и сотрудники комитета по территориальному развитию, вечером 12 мая обсуждались вопросы о деятельности органов местного самоуправления. Швец задал вопрос о возможности получения муниципалитетами дотаций и бюджетных кредитов.