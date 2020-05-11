ВОЗ получила данные, что большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме
Исследования на антитела к COVID-19 показывают, что большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме. Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет 11 мая РИА Новости.
По его словам, предварительные результаты исследований показывают, что среди общего количества инфицированных преобладает число тех, кто переносит болезнь тяжело.Он призвал мировое сообщество усилить меры предотвращения заболеваемости COVID-19 c учетом этих данных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.